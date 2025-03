Asllani dhe Bajrami në kor: Nuk shkojmë për turizëm ndaj Anglisë, japim shpirtin dhe zemrën në fushë

Nuk do të jetë aspak e lehtë, përkundrazi. Fushata eliminatore e Botërorit 2026 për kuqezinjtë do ta ngrejë siparin në një stadium mitik si “Wembley”, ndaj Anglisë, një superfuqi botërore futbolli. Ngado ta kapësh si përballje, “Tre Luanët” janë favoritë absolutë jo vetëm në sfidën e 21 marsit, por edhe të kryesimit të grupit tonë kualifikues.

Megjithatë, kuqezinjtë tanë janë të vendosur t’i luajnë kartat e tyre, të japin maksimumin, pastaj fusha e blertë i jep verdiktet në këtë sport. Sot, në konferencën për shtyp kanë dalë dy senatorë të kombëtares sonë, jo për nag mosha, por prezenca dhe ndikimi, Kristjan Asllani dhe Nedim Bajrami. Mesfushori i Interit u shpreh:

Me Interin do të marrësh pjesë në Botërorin e Klubeve në Amerikë. Sa i sigurt je se do të shkosh vitin tjetër edhe në Botërorin e vërtetë me kombëtaren kuqezi?

Këtu jemi për kombëtaren, kemi një grup kualifikues të vështirë, të gjithë e dimë këtë. Tani po stërvitemi dhe jemi gati për ndeshjen e parë.

Me Interin keni luajtur 2 herë kundër ekipeve angleze. Cili është sekreti për t’i ndalur ato?

Janë kundërshtarë shumë të fortë, sidomos në aspektin fizik. Anglezët kanë loijtarë shumë teknikë, i njohim shumë mirë. Besoj se nuk duhet të mendojmë shumë, por të luajmë me shpirt dhe zemër. Të mos shkojmë atje si turistë, si gjithmonë të hyjmë në fushë për fitore. E dimë që është e vështirë, por do të punojmë edhe këto 2-3 ditë për të bërë mirë.

Çfarë presim nga Asllani?

Nuk e di çfarë prisni nga Asllani, këtu jam për të luajtur dhe dhënë gjithçka për kombëtaren. Jemi stërvitur ditën e djeshme, do të stërvitemi edhe ditët e ardhshme. Jemi të foksuar për këtë përballje.

Cila duhet të jetë qasja ndaj Anglisë?

Do të luajmë me shpirt dhe zemër. Anglia është një kundërshtar i fortë, e dimë se ata do të kenë edhe zotërimin e topit. Ne duhet të luftojmë fort, shkojmë atje për rezultat pozitiv.

Kemi vetëm humbje ndaj Anglisë…

Ndeshja fillin 0-0, ndaj do të japim gjithçka për të marrë rezultat pozitiv. Do të hyjmë në fushë vetëm për fitore.

A keni folur me shokët për këtë përballje?

Në fakt të gjithë janë tallur me ne. Na thonë do të pësoni 5-6 gola dhe do të shkoni në shtëpi. Sidoqoftë, ne do të hyjmë në fushë për të luajtur fort. E dimë se Anglia do të na sulmojë, sepse ka lojtarë të shpejtë, por edhe ne nuk kemi asgjë për të humbur. Kjo kombëtare e jona ka shumë harmoni, grupi i lojtarëve është i mirë. Të gjithë duam të ikin në Botëror, do të luftojmë shumë për këtë objektiv.

A keni ndonjë mesazh për tifozët?

I presim tifozët, na duhen për mbështetje. I falendërojmë tifozët që kanë ardhur me ne në Europian. Shpresoj të na mbështesin edhe në duelin me Andorrën.

Nga ana e tij, Bajrami, i cili luan në Skoci me Rangers, pohoi mes të tjerash:

Në ndeshjet e fundit me Rangers nuk keni pasur shumë minuta aktivizim, a jeni gati për duelin me Anglinë?

Është e vërtetë se me ndryshimet që u bënë në stol kam marrë më pak minuta. 6 muajt e parë e fillova mirë, por kjo është pjesë e futbollit. Jam gjithmonë gati, kam bërë nmaksimumin në çdo stërvitje me klubin tim.

Ku e ndjen veten më mirë Bajrami, në cilin rol? Ku ke mundësi më shumë për të luajtur?

Që ka trafik në futboll, kjo është normale. Konkurenca është e madhe, kështu që çdo futbollist jep maksimumin në stërvitje, pastaj trajneri do të vendosë. Unë jam gati të luaj ku të më vendosë Sylvinho.

4 vite më parë keni luajtur me Anglinë, çfarë do të jetë ndryshe këtë herë?

Ajo ndeshje me Anglinë ka kaluar, tashmë është një sfidë tjetër, e dimë se çfarë kundërshtari na pret. Sylvinho e di mirë këtë, ndaj po përgatitemi maksimalisht.

Eleminuat Mourinhon nga Liga e Europës, a ju ka motivuar ky fakt?

Besoj se po, ngaqë ishte një sukses i madh. Ku ka më mirë se të eliminosh Mourinhon dhe Fenerbahcen. Ky triumf na ka shtuar vetëbesimin, mjaft i karikuar kam ardhur edhe në komnëbtare.

Sa gati është Shqipëria për ta përballuar Anglinë?

Anglia luan shumë fort, të gjithë çunat janë gati. Me rikthimin e Brojës jemi më shumë se kurrë gati.

UEFA ka ripostuar golin tuaj të shënuar me Italinë në “Euro 2024”…

Rekordi është rekord. Të shikojmë çfarë do të bëjmë me Anglinë. Të gjithë çunat janë gati për duelin në “Wembley”.

Nga Liga e Kombeve te kualifikueset e Kupës së Botës…

Çdo kompeticion është i ndryshëm, tashmë luajmë për kualifikueset e Botërorit. Çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë kemi bërë keq është analizuar, duhet të mësojmë për të ecur përpara.