‘Është rrahur në mënyrë brutale nga një grup shokësh!’ 12-vjeçari dhu’nohet në shkollë

LEZHË- Një tjetër rast bullizimi dhe dhune raportohet në shkollën 9-vjeçare “Kosova” në mes të Tiranës. Nëna e një 12-vjeçari tregon se prej vitesh i biri është bullizuar nga bashkëmoshatarë të tij. Episodi më i fundit ka ndodhur në 28 Shkurt, por nëna nuk mori dijeni pasi 12-vjeçari e fshehu dhunën nga frika e përsëritjes. Ishte prindi i një fëmije tjetër, që sinjalizoi nënën duke i thënë, se i biri ishte dhunuar nga 4-5 fëmijë me sharje, shkelma e grushte.

“Unë jam nëna e një 12-vjeçari që studion tek shkolla ‘Kosova’. Rasti i bullizimit të fëmijës sonë ka filluar që para disa vitesh në shkollën fillore dhe vazhdon edhe sot që janë në klasën e shtatë. Më 28 Shkurt ka ndodhur një rast shumë i rëndë dhune. Njëri e ka shtyrë pastaj e kanë goditur me shkelma e me grushte. Ka qenë ditë e premte në 5 minutësh me bukë në dorë dhe asnjëri nuk reagoi. Çuni nuk tregonte sepse ka qenë rast i përsëritur, kishte frikën nga masa dhe ishte mbyllur çuni. Vjen në shtëpi e ankohet për krahun, e pyes se mos kishte ndodhur gjë në shkollë, ‘jo më tha’. Dhe insistonte për të shkuar për të bërë një grafi, ndërkohë që ai nuk pranon kurrë për të shkuar tek mjeku.

Unë nuk i kushtova shumë rëndësi. Të hënën një prind ka raportuar në shkollë këtë dhunë që i fëmija i kishte treguar dhe mua nuk më njofton asnjë njeri. Bëhet një pyetësor rastësisht dhe rastësisht e pyet nëndrejtoresha fëmijën tim dhe i thotë ‘a ka ndodhur që ti je zënë’, ‘po’ i thotë ‘sepse më përmendi emrin e babit’, por nuk i tha se çfarë dhune kishte ngrënë. Të martën unë isha në punë dhe më merr prindi në telefon e më thotë ‘unë kam raportuar e nuk është bërë asgjë, ty të ka njoftuar njeri, jo i thashë.

Ne nuk dinim asgjë, në këtë moment filloj komunikimin me çunin se çfarë kishte ndodhur dhe më pas filloi që të fliste. Më tregoi, situata ishte më alarmante, më e rëndë. Një e kishte shtyrë, pastaj të tjerë i ishin futur me shkelma e me grushte. Ky po kishte vënë dorën të mbrohej, mbante barkun e kokën me dorë. Tha ‘qaja e nuk kisha mundësi të ngrihesha, të ngrija bukën nga sheshi”, tregon nëna e 12-vjeçarit.

Zonja tregon se e çoi djalin te mjeku dhe rezultoi se ai kishte shembje të parakrahut. Meqë shkolla nuk i tregon gjë, thërret policinë dhe situata agravohet.

“Kishte dhimbje tek parakrahu fëmija. E çuam tek Spitali i Traumës, mjeku na tha që nuk ka thyerje, por e ka dhimbje nga shembja. Na dha për ta lidhur me një fashë e një tip xheli. Kontaktova me mësuesen, por asnjë përgjigje. E raportova si rast, dyshoj për këtë gjë dhe dua që policia të jetë në dijeni. Në momentin që policia i ka kontaktuar, atëherë na shkruan mësuesja kujdestare që kemi shkuar në Komisionin e Etikës. Në të vërtetë nuk po mbahej i njëjti qëndrim, ishte një provokim. Ishte e kotë dhe ato me një lloj skenari e mbyllën mbledhjen. Shkolla nuk ka mbajtur asnjë lloj qëndrimi për atë që kishte ndodhur, por problemi ishim ne që kishim shkuar në polici”, tregon më tej denoncuesja.

Dhunën sistematike e tregon dhe vetë 12-vjeçari.

“Të premten unë sapo hapa bukën, sepse kisha uri, shkova të hidhja letrën në kosh. Diarti fillon e shtyn, më pas mblidhen disa veta e fillojnë më godasin me shkelma e grushte. Pastaj shkove në bankën time, më erdhi për të qarë. Më dëmtuan krahun, më çoi dhe mami në Spitalin e Traumës.

Nuk u ankova, po ishte më shumë ai stresi sepse ata janë shumë veta, 4-5 veta dhe po të dal vetëm unë duket sikur gënjej. Ose kam atë stresin që dukem si spiun, kanë filluar që në klasë të 2-të kur erdha, por ishte më e pakët, pastaj filluan nga klasa e 4 sikur u qetësuan pak marrëdhëniet, kurse nga e 5-6 dhe tani e 7 ka qenë më keq. U kam treguar prindërve, por jo të gjitha.

Për këtë rast nuk e kam takuar psikologen, sepse nuk është se reagojnë, i mbyllin në çast. I kam thënë vetëm një herë, që ishte ai rasti që janë ankuar edhe prindërit, por thashë edhe më parë që ata janë grupe, e duket sikur unë jam gënjeshtar. Kam frikë se mos kam edhe pasoja. Kërkoj që të jem i mbrojtur nga shkolla. Të kaloj mirë, të vij për të mësuar, jo për të duruar këta tipat që u duket vetja gango”, rrëfeu për mikrofonin e emisionit “Stop” 12-vjeçari.

Mamaja e 12-vjeçarit kërkon llogari te mësuesja kujdestare dhe tek oficerja e sigurisë, që nuk e kanë njoftuar, por të dyja ato justifikohen që nuk e dinin edhe pse mesazhi i prindit tjetër e kishte sinjalizuar situatën.

Prindi: Pse nuk më thatë, që djali ishte i dhunuar, ju si mësuese kujdestare?

Mësuese Katerina Gjikoka: Pse s’ju thashë unë?

Prindi: Po pse s’më keni njoftuar?

Mësuesja Katerina Gjikoka: Në sajë të indicies së fundit, që unë u informova si mësuese kujdestare, situatën e kam paraqitur brenda gjitha institucioneve, brenda shkollës.

Prindi: Nuk e quajte të nevojshme, të më njoftoje mua?

Mësuese Katerina Gjikoka: Në sajë të bisedës, që ne bëmë me djalin…

Prindi: Po ai mohoi dhunën dhe ti u mjaftove, nuk e çove direkt, hajde shpejt, se është alarmante dhe ta çoje tek psikologia?

Mësuese Katerina Gjikoka: Ne u ndalëm, sepse indicia ishte, që kishte vetëm lakim të prindit, kaq!

Prindi: Në mesazh, a ju erdhi, që ai është rrahur në mënyrë brutale? Mesazhin e kam edhe unë, edhe ti, edhe drejtoresha!

Mësuese Katerina Gjikoka: Absolutisht, që nuk e mohoj mesazhin! Kemi folur, kemi mbledhur të gjitha instancat, për të vazhduar situatën…

Prindi: Nuk është mjaftueshëm, për të më njoftuar mua?

Mësuese Katerina Gjikoka: Për të marrë vesh, se çfarë ka ndodhur në të vërtetë! Nga takimi që u bë, thirrëm prindërit!

Prindi: U thirrën pas Policisë prindërit! Mos ma thoni, që u thirrën prindërit! Nuk u thirrën! U thirrën pas Policisë prindërit! Dhe problemi i vetëm, ku unë kërkova, ku është Katerina, ku është oficerja e sigurisë, më thanë: atje ku i ke çuar ti, në polici! Në polici, nuk ka, pse t’ju vijë keq! Për sa kohë ju merrni rrogën, ju jeni përgjegjës për fëmijët e mi, brenda këtyre mureve! Pse nuk më njoftuat? Të erdhi një mesazh, që thotë e rrafën në grup!

Oficerja Blunilda Xhakani: Pse nuk erdhi ky prindi, të na njoftonte ju lutem, por bën mesazhe?

Prindi: Por prindërit nuk janë në dispozicion, të vijnë.

Oficerja Brunilda Xhakani: Që unë ta vërtetoj, nëse fëmija ka gënjyer prindin, apo jo, se prindi mund të shikojë telenovela turke edhe për mesazhe!

Prindi: Ajo tha e rrafën, çuni nuk pranoi dhe ju nuk njoftuat askënd! Psikologia çfarë tha, kur ai fshehu dhunën? Fshehu dhunën Natani, nuk raportoi dhunën!

Mësuese Katerina Gjikoka: Në qoftë se dalim, se çfarë ka ndodhur dhe situata me bashkëshortin tuaj…

Prindi: Me bashkëshortin tim… i ka ardhur shpirti në majë të hundës, dhe ju jeni përgjegjës, që ne nuk kontrollojmë dot veten! Unë ju shkruajta e tronditur mësueses kujdestare dhe drejtoreshës dhe asnjëra nuk tha asnjë gjysmë fjale. Më vjen keq, që ka ndodhur, ne do marrim masat, por nuk më njoftuat, kur ndodhi kjo, dhe akoma më keq, kur fëmija fshehu dhunën./ TvKlan