SPAK merr nën hetim policët e Burgjeve që transferuan Veliajn nga Durrësi në GJKKO, ja arsyeja

Tiranë, 18 Mars 2025 – Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka nisur hetimet ndaj disa punonjësve të Policisë së Burgjeve, të cilët u përfshinë në transferimin e të arrestuarit Veliaj nga burgu i Durrësit drejt Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO).

Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije se hetimi është hapur pasi dyshohet se policët i kanë vënë në dispozicion Veliajt një telefon celular për të kryer telefonata gjatë transportit. Ky veprim bie ndesh me rregullat strikte të sigurisë dhe ka ngritur dyshime mbi mundësinë e abuzimit me detyrën nga ana e efektivëve të burgjeve.

SPAK ka nisur mbledhjen e provave dhe marrjen në pyetje të të përfshirëve, ndërkohë që pritet të përcaktohen përgjegjësitë ligjore për shkeljen e protokolleve të sigurisë. Nëse akuzat konfirmohen, policët në fjalë mund të përballen me masa të ashpra ligjore për favorizim të një të pandehuri.

Hetimet vijojnë, ndërsa SPAK thekson se do të ndëshkojë çdo shkelje të ligjit, pavarësisht postit apo funksionit të personave të përfshirë.