Trump do që SHBA të fitojë Kupën e Botës në 2026

SHBA – Trajneri i ri i kombëtares së Shteteve të Bashkuara, Mauricio Pochettino, ka folur për Telegrafin për presionin e madh që ndjen me afrimin e Kupës së Botës 2026, të cilin Shtetet e Bashkuara, së bashku me Meksikën dhe Kanadanë, do ta organizojnë së bashku.

Pochettino ia atribuon këtë presion presidentit të SHBA-së, Donald Trump , i cili e ka bërë të qartë ambicien e tij që Shtetet e Bashkuara të fitojnë turneun.

Infantino e siguroi Trumpin se ishte e mundur…

Në një bisedë me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, Trump nuk i fshehu pritshmëritë e tij: “A mund ta fitojmë Kupën e Botës? " pyeti ai.

Infantino u përgjigj pozitivisht, por Pochettino e gjeti këtë përgjigje të pamjaftueshme: "Ai duhet të kishte thënë: ‘Pyetni trajnerin tuaj të shkëlqyer, Pochettino. Ai me siguri do të jetë në gjendje t’ju japë një përgjigje më të mirë.’

Trajneri argjentinas e pranon se presioni do të jetë i gjithëpranishëm, jo ​​vetëm për shkak të shkallës së ngjarjes, por edhe për shkak të kulturës amerikane të "fitimit". "Është kulturore," thotë ai.

“Amerikanët duan të fitojnë në të gjitha fushat dhe kjo do të ndihet edhe në fushën e blertë. Megjithatë, ai është i gatshëm të mirëpresë këtë presion, të cilin e konsideron një formë të nevojshme motivimi.