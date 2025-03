Telefonata/ DW: Putin pranon ndërprerjen e sulmeve në impiantet energjetike. I kërkoi SHBA-së që t’i japë fund mbështetjes ushtarake për Ukrainën

RUSI- Presidenti i SHBA Trump dhe presidenti i Rusisë Putin dakord për një armëpushim të përgjithshëm në luftën ndaj Ukrainës. Sulmet do të ndërpriten ndaj infrastrukturës energjetike për 30 ditë – në rast se Ukraina pranon.

Presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin, sipas të dhënave të SHBA-së, kanë rënë dakord për ndërprerjen e sulmeve ndaj objektivave të infrastrukturës energjetike në luftën sulmuese ruse kundër Ukrainës. Kusht për këtë është, që edhe Ukraina të bëjë të njëjtën gjë. Sipas Shtëpisë së Bardhë kjo marrëveshje është hapi i parë drejt një "lëvizjeje për paqen". Gjithashtu janë planifikuar bisedime për një armëpushim në Detin e Zi, që duhet të kurorëzohet me një armëpushim të plotë të veprimeve luftarake.

Kremlini: Ushtria është udhëzuar përkatësisht

Sipas të dhënave të Kremlinit Putini i ka dhënë urdhër ushtarakëve të tij që të ndërpresin sulmet ndaj impianteve energjetike ukrainase. Por është e paqartë, se që kur hyn në fuqi ky udhëzim. Putin deklaroi, se Rusia dhe Ukraina të mërkurën duan të shkëmbejnë secila palë reciprokisht 175 rob lufte. Gjithashtu Moska do të lirojë për t’u kthyer në atdhe dhe 23 ushtarë ukrainas të plagosur rëndë. Lidhur me këtë aspket deri tani nuk ka të dhëna nga Shtëpia e Bardhë. Putin do që t’u jepet fund ndihmave të SHBA-së për Ukrainën

Sipas të dhënave nga Kremlini, Putini gjatë telefonatës me Trump kërkoi që SHBA dhe aleatët t’i japin fund mbështetjes ushtarake dhe me shërbimet sekrete për Ukrainën.

Shtëpia e Bardhë insiston për një armëpushim 30 ditor – me qëllim që t’i jepet fund luftës rraskapitëse. Trump përpara bisedës pati thënë, se do të flasë më Putinin për territore dhe centrale energjetike, që janë sekuestruar gjatë luftës që po vazhdon prej tre vjetësh./ DW