Plas sherri mes Rozanës dhe Eglit

Kthimi në shtëpi i Eglit u shoqërua me një debat me Rozanën, e cila iu drejtua duke i thënë se nuk po sillet njësoj me të dhe se po e sulmon.

Edhe këtë mbrëmje, dy banoret kanë diskutuar me njëra-tjetrën duke treguar versionin e tyre dhe arsyen se përse është krisur marrëdhënia.

Egli: Dua ta nis nga momenti kur kam dalë. Jam kthyer me një koherencë, jam e sigurt. Ditët e fundit i kam kaluar shumë afër Danjës. Sa i përket Gertës, ne kemi folur dhe ajo më ka kërkuar ndjesë për situatat dhe jemi sqaruar. Nuk ka asnjë raport të ekzagjeruar, me Gertën kam ndenjur siç kam ndenjur edhe me banorët e tjerë. Edhe kur më ka kërkuar ndjesë, i kam thënë që fal por nuk e harroj.

Me Rozanën, kam dalë nga një debat shumë i madh dhe në momentin e rikthimit, u ktheva si një vajzë qytetare që e takova dhe e përshëndeta. Rozana më pyet sërish si je dhe i thashë jam ok. Ajo nisi pastaj ‘pse më flet kështu’, ‘pse takove Danjën’. Unë jam koherente, nuk duhet të priste që t’i hidhesha në qafë. Nuk më befason që kishte atë qëndrim. Rozana nuk është arsyeja e prishjes së raportit me Gjestin, ajo tenton po nuk është ajo.

Rozana: Ta nis nga fundi. Egli më ka kërkuar vetë të jem afër këtij raporti. E kam parë posesive në shumë momente. Ty të vjen keq nga të vërtetat e mia. Që nga momenti i parë tek i fundit, Egli ka qenë e përqafuar me mua, më thoshte shko tek Nubi merr informacion. Egli ka dalë, ka ndenjur 9 ditë jashtë, është qetësuar. Mirë do ishte ta bëja dhe unë këtë gjë. Unë vërtet kam thënë do dal por e kam ngrënë veten me dhëmbë dhe nuk kam dalë. Nëse Egli ka ardhur e fortë, më bëhet qejfi. Por është ajo Egli që i kam kërkuar gjithmonë të jetë. Egli ka xhelozi për raportin tim me Gjestin. Ka thënë në një moment Gjest i zgjodhi të rinte me Rozanën e jo me mua.