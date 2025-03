U hakmor pas sherrit duke përplasur me makinë çiftin e të rinjve, dënohet me burg i riu shqiptar

Një 32-vjeçar shqiptar i cili përplasi me makinë dy këmbësorë në Northampton, është dënuar me më shumë se katër vite burg.

Pasditen e 28 shtatorit 2023, Olsi Ceka ka përplasur qëllimisht një djalë dhe një vajzë teksa po ecnin përgjatë Kodrës së Luanit të Zi, me një makinë blu Peugeot 5008 GT që kishte marrë me qira disa ditë më parë.

Gjykata dëgjoi se Ceka, i kishte shënjestruar ata pas një sherri verbal mes të dashurës së tij dhe tyre më herët atë pasdite. Gjysmë ore më vonë, Ceka i pa ata teksa po ecnin mbi urën pranë stacionit të trenit Northampton, duke i goditur më pas me makinë.

Ceka është larguar me makinë duke e lënë 22-vjeçaren me një thyerje të kyçit të këmbës, e po ashtu me dëmtime të shumta edhe 25-vjeçarin. Të dy u dërguan në spital për mjekim, jashtë rrezikut për jetën.

Pas paraqitjes në Gjykatën e Magjistraturës së Northamptonit më 28 tetor të vitit të kaluar, Ceka i dorëzoi çështjen gjykatës, ku u paraqit më 27 janar të këtij viti dhe u deklarua fajtor për katër akuza.

Të martën, më 11 mars, ai u kthye në Northampton Croën Court, ku u dënua me gjithsej 49 muaj burgim.