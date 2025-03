Rrëzohet avioni me pasagjerë në Honduras, raportohet për viktima

AMERIK- Të paktën 12 persona kanë humbur jetën pasi një aeroplan u rrëzua në brigjet e Karaibeve të Hondurasit të hënën në mbrëmje.

Avioni i drejtuar nga linja ajrore Hondurase Lanhsa u rrëzua në det brenda një minutë pas ngritjes nga ishulli Roatán.

Policia kombëtare e Hondurasit dhe departamenti i zjarrit veçmas thanë se pesë persona ishin shpëtuar, ndërsa një person ende nuk është gjetur.

Shkaku i përplasjes nuk dihet ende, por kryebashkiaku i Roatán tha për mediat lokale se nuk ishte për shkak të motit, i cili ishte normal. Ndërsa Agjencia e Aeronautikës Civile e Hondurasit tha se një hetim ishte duke u zhvilluar.

Zyrtari i aviacionit civil Carlos Padilla tha, se avioni bëri një kthesë të fortë në të djathtë të pistës dhe ra në ujë. Në një deklaratë në rrjetet sociale, qeveria shpreh “solidaritet” me familjet e viktimave.

“Qeveria e Hondurasit shpreh keqardhje të thellë për aksidentin tragjik në Roatán dhe bashkohet me zinë kombëtare”, shtoi ai.

Pas përplasjes, presidenti i Hondurasit Xiomara Castro aktivizoi menjëherë komitetin e urgjencës të vendit, i përbërë nga të gjitha shërbimet e urgjencës, duke përfshirë ushtrinë, policinë, departamentin e zjarrfikësve, Kryqin e Kuq dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Duke shkruar në X, ajo tha se ekipi i komitetit ishte duke punuar pa ndalim për të ofruar ndihmë.

“Zoti i ruajtë jetët e njerëzve”, shtoi Castro.

Videot e shpërndara nga zyrtarët në mediat sociale treguan ekipet e shpëtimit duke punuar në errësirë ​​përgjatë një bregdeti shkëmbor, me varka të vogla dhe barela. Në një postim në X të shoqëruar me foto, forcat e armatosura të Hondurasit thanë se të mbijetuarit me lëndime u dërguan në një spital në qytetin e San Pedro Sula me avionë të forcave ajrore.

Sipas raportimeve të mediave lokale, në mesin e të vdekurve ishte muzikanti i njohur honduras Aurelio Martinez Suazo. Suazo ishte një anëtar i Garifuna, një popull me prejardhje të përzier indigjene dhe afro-karaibe me origjinë nga ishulli i Shën Vincentit, i cili ka një stil të veçantë muzikor.