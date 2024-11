Vrasja e biznesmenit Eduart Reçi, njëri nga dy vëllezërit Duka e ruajti viktimën për 6 ditë nga mëngjesi në darkë. Pamjet filmike zbuluan gjithçka

TIRANA- Vijojnë të zbardhen të tjera detaje nga vrasja e biznesmenit Eduart Reçi për të cilin grupi hetimor ka vërtetuar me pamje fimike se autori i dyshuar Shkëlqim Duka e ka ruajtur për 6 ditë viktimën. Nga pamjet filmike ka rezultuar se Duka ka qëndruar për 6 ditë në pritje të Eduart Reçit.

Në bazë të fimimeve mësohet se Duka ishte pozicionuar në një shkallë metalike të një hoteli ngjitur me lokalin e tij ku kishte pamje vizuale nga oborri i pallatit të Eduart Reçit. Po ashtu nga pamjet e kamerave të sigurisë policia ka parë një person i cili pozicionohet në pozicion qitje me një armë në dukje me dylbi.

Nga data 8 deri në 13 nëntor, Shkëlqim Duka e ka pritur Eduart Reçin nga ora 7 deri në 11 të darkës për 6 ditë me radhë. Gjithashtu mësohet se vetëm në datën 11 nëntor Duka nuk e ka ruajtur viktimën pasi ka qenë në punë në detyrë.

Gjatë kontrolleve të kryera në banesat dhe lokalin e vëllezërve Duka, që ndodhen afër vendit të ngjarjes, u sekuestruan prova të tjera materiale që mbështesin dyshimet për përfshirjen e tyre në ngjarjen kriminale. Gjithashtu bëhet me dije se vëllezërit Duka kishin pasur një konflikt të hapur me Reçin lidhur me pronësinë e truallit ku ai po planifikonte ndërtimin e pallatit.