Pse nuk duhet ta merrni celularin me vete në tualet?

Zakoni i përdorimit të celularit në tualet mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin, pasi qëndrimi i zgjatur mund të ndikojë në qarkullimin e gjakut dhe muskujt e legenit.

Celularët tanë pothuajse janë bërë zgjatim i dorës, aq sa edhe në tualet mezi i lëmë pas. Shumë i përdorin ato për të shfletuar mediat sociale ose për t’iu përgjigjur mesazheve, duke i kthyer disa minuta në tualet në 15 ose më shumë. Por, sipas ekspertëve, ky zakon mund të ketë efekte të rëndësishme në shëndetin tonë.

Cilat janë rreziqet e qëndrimit në tualet për një kohë të gjatë?

Ndenjësja e hapur e tualetit mund të bëjë presion në pjesën e poshtme të trupit, ndërsa graviteti e tërheq gjakun poshtë, duke e bërë më të vështirë kthimin e gjakut në zemër. Dr. Lai Xue, kirurg në Qendrën Mjekësore Jugperëndimore të Universitetit të Teksasit, shpjegon se rritja e presionit bën që venat rreth anusit të fryhen, gjë që rrit rrezikun e hemorroideve.

Përveç kësaj, ulja e zgjatur në tualet ka pasoja negative për muskujt e legenit. Sipas hulumtimeve, këta muskuj janë përgjegjës për funksionimin normal të zorrëve, pasi punojnë me pjesën tjetër të trupit për të siguruar eliminimin e qetë të feçeve. Kur këta muskuj janë të mbingarkuar me presion të zgjatur, ata mund të dobësohen, gjë që ndikon në aftësinë e tyre për të kontrolluar lëvizjen e zorrëve. Sa kohë është “e shëndetshme”?

Ekspertët theksojnë se koha që kalojmë në tualet duhet të kufizohet në 5-10 minuta. Sipas Shoqatës Amerikane të Mjekësisë, qëndrimi më i gjatë se kaq paraqet rreziqe potenciale për të ndërprerë qarkullimin e gjakut dhe për të ushtruar shumë presion në muskujt e legenit.

Dr Xue paralajmëron se përdorimi i zgjatur i tualetit, veçanërisht në kombinim me presionin e ushtruar nga qëndrimi ulur, mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të hemorroideve ose kushteve të tjera të lidhura me to.

Si të zvogëloni kohën e kaluar në tualet

Për të kufizuar kohën që kalojmë në tualet, ekspertët sugjerojnë shmangien e përdorimit të celularëve, revistave dhe librave. Nëse nuk mund ta çlirojmë veten, është më mirë të ndalemi pas 10 minutash, të ngrihemi dhe të ecim pak, pasi lëvizja mund të stimulojë muskujt e zorrëve.

Përveç kësaj, është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar dhe të hani ushqime të pasura me fibra si tërshëra dhe fasulet për të lehtësuar lëvizjet e rregullta të zorrëve dhe për të shmangur tendosjen. Pirja e 2,7 deri në 3,7 litra ujë në ditë dhe 14 gram fibra për çdo 1000 kalori ushqimi ndihmon në zbutjen e jashtëqitjes, duke e bërë më të lehtë kalimin e tyre. Rreziku i kancerit të zorrës së trashë

Vështirësia ose shqetësimi i zgjatur me lëvizjen e zorrëve mund të jetë një simptomë e problemeve gastrointestinale, të tilla si sindroma e zorrës së irrituar ose sëmundja e Crohn. Përveç kësaj, përkeqësimi i kapsllëkut ose detyrimi për të qëndruar ulur në tualet për një kohë të gjatë mund të jetë një shenjë e kancerit të zorrës së trashë. Kur një tumor brenda zorrës së trashë rritet, ai mund të bllokojë rrjedhën e jashtëqitjes, duke shkaktuar kapsllëk dhe gjakderdhje.

Sipas Shoqatës Amerikane të Kancerit, normat e kancerit të zorrës së trashë janë rritur tek njerëzit nën moshën 55 vjeç që nga vitet 1990 Në vitin 2024, priten 106,590 raste të reja të kancerit të zorrës së trashë dhe 46,220 raste të reja të kancerit të zorrës së trashë.

Prandaj, nëse vëreni kapsllëk ose nëse qëndrimi në tualet zgjat më shumë se tre javë, këshillohet që të konsultoheni me mjekun.