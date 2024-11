Funerali i Liam Payne/ E dashura, familjarët dhe ish-shokët e ‘One Direction’ i japin lamtumirën këngëtarit

BRITANI- Familja, miqtë dhe ish-shokët e grupit i kanë dhënë lamtumirën Liam Payne në funeralin e yllit të ‘One Direction’, pak më shumë se një muaj pasi ai vdiq në moshën 31-vjeçare.

Shërbimi funeral privat u zhvillua të mërkurën në Amersham në Buckinghamshire, në veri-perëndim të Londrës.

Ish-shokët e grupit të Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan dhe Zayn Malik ishin në mesin e vajtuesve, së bashku me të dashurën e Payne, Kate Cassidy dhe ish-partneren e tij Cheryl, me të cilën ai ka një djalë.

Arkivoli i Payne mbërriti në kishë me një makinë të bardhë të tërhequr me kuaj që mbante homazhe me lule që shkruanin fjalët "bir" dhe "baba".

Pas shërbesës, katër mbajtës të pallatit morën arkivolin nga Kisha e Shën Mërisë, të ndjekur nga prindërit e tij dhe Cheryl.

Shokët e grupit të Girls Aloud, Kimberley Walsh dhe Nicola Roberts gjithashtu morën pjesë në shërbim, si dhe ish-shefi i labelit të ‘One Direction’, Simon Cowell, i cili u pa duke ngushëlluar familjen.

Prezantuesit James Corden, Marvin dhe Rochelle Humes, Scott Mills dhe Adrian Chiles ishin gjithashtu në mesin e vajtuesve.

Homazhe të tjera me lule në funeral përfshinin një në formën e një grupi kunjash dhe topash bowling me 10 kunja, një referencë për një nga argëtimet e preferuara të Payne.

Një turmë e vogël vendasish dhe shikuesish u mblodhën jashtë kishës, por fansat kryesisht qëndruan larg, me anëtarët e grupit One Direction në Reddit duke u kujtuar të tjerëve se "përkujtimet janë për fansat, funeralet janë për familjen".

Payne jetonte në fshatin e afërt të Chalfont St Giles.

Payne vdiq më 16 tetor pasi u rrëzua nga kati i tretë i një dhome hoteli në kryeqytetin argjentinas Buenos Aires.