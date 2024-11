Szczesny nuk ka debutuar ende, por Barcelona i ofron rinovimin edhe një vit

U tërhoq nga futbolli pas aventurës së tij te Juventusi, më pas vendosi të përqafojë kauzën e Barcelonës, ngaqë u dëmtua rëndë dhe mbylli sezonin Ter Stegen.

Polaku, siç raportohet nga "Marca", u zhyt menjëherë në realitetin Balugrana, aq sa e shtyu klubin t’i propozonte rinovimin edhe për një sezon të mëtejshëm.

Një situatë për t’u vlerësuar, por hapja nga ana e katalanasve është e qartë, nëse ish-portieri i Juventusit dëshiron të qëndrojë edhe një vit.

Ende me zero paraqitje, por klubi vlerëson shpirtin me të cilin mbërriti te Barcelona. Një arsye më shumë për "ta blinduar" këtë lojtar ekspert, i aftë për të qenë menjëherë i disponueshëm në rast nevoje.

Në një intervistë të fundit me "Mundo Deportivo", ish-mesfushori Deco nënvizoi rëndësinë e lojtarit polak:

"Szczesny nuk ka luajtur ende. Gjëja e parë që solli në klub ishte ekuilibri, konkurrenca. Ai është dikush me të cilin dhoma e zhveshjes është shumë e lidhur".