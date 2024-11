Policia jep detaje për aksidentin me 7 të plagosur në Maliq

Një aksident me 7 persona të plagosur ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në Pendavinj të Maliqit.

Maliq/Informacion paraprak

Rreth orës 05:55, në afersi të fshatit Pendavinj, është përplasur automjeti tip "Benz" furgon me drejtues shtetasin I. M., me automjetin tip "Volkswagwn" me drejtues shtetasin B. C.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar drejtuesi i furgonit dhe 3 pasagjerë në këtë automjet si dhe 3 pasagjerë që udhëtonin me automjetin tip "Volkswagen", të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.