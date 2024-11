Gjermania ekzagjeron me Bosnjen. Fiton 7 me 0

GJERMANI – Kombëtarja e Gjermanisë e ekzagjeron dhe shënon shumë ndaj Bosnje-Hercegovinës: 7-0 është fundi i ndeshjes së vlefshme për ditën e pestë në grupin A3 të Nations League.

Golat erdhën nga Musiala pas dy minutash, më pas Kleindienst në minutën e 23-të dhe Havertz në minutën e 37-të shënuan gjatë pjesës së pare që e mbyllën tashmë në 3-0. Në pjesën e dytë shënuan Wirtz në minutën e 50-të dhe 57-të, Sané në minutën e 66-të dhe sërish Kleindienst në minutën e 79-të.

Gjermania në grupin e saj, e vetme në komandë me 13 pikë, me 17 gola në 5 ndeshje për skuadrën e Nagelsmann. Pas saj vjen Holanda me 8 pikë, e cila fitoi 4-0 ndaj Hungarisë me 5pikë, teksa Bosnje-Hercegovina mbyll renditjen e grupit 1 pikë.