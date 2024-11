Zhduket gruaja nga Gjakova. Gjendet në një fshat të Fierit: E gjallë nuk kthehem më atje!

TIRANË- Ishte ditë e shtunë, 12 tetor 2024. Afërdita Shpendi, braktis vajzën e vogël 10 vjeçe dhe largohet nga banesa e saj në Sopot, një fshat i vogël 8 km nga Gjakova, duke humbur çdo gjurmë e duke alarmuar familjarët e saj. Mungesa e 39-vjeçares prej orësh të tëra në banesë e shqetësoi të voglën. Ajo njoftoi hallat dhe të atin në emigrim, i cili udhëtoi menjëherë drejt Kosovës.

Ndërkohë familjarët e Afërditës, pas denoncimit për zhdukje në Policinë e Kosovës, kontaktuan edhe emisionin Piranjat, pasi 39-vjeçaren diçka e lidhte me Shqipërinë. Gjatë një komunikimi me bashkëshortin e Afërditës, ky i fundit la të kuptohej se gruaja e tij ishte larguar me një person tjetër, dhe se ishte i zhgënjyer prej saj, e nuk kishte asnjë interes ta gjente.

“Interesi ynë është vetëm të dimë a është gjallë, asnjë interes tjetër nuk kam më“, i tha ai gjatë një bisede telefonike gazetarit Freard Rista.

Arsyeja e kësaj sjellje të bashkëshortit të Afërditës është një lidhje jashtë-martesore që 39-vjeçarja kishte krijuar së fundmi me një person që quhet Arjan Balla, nga fshati Kallm i Fierit. Lidhje e cila kishte pak kohë që kishte nisur përmes rrjeteve sociale dhe që natyrisht kishte shqetësuar të afërmit e gruas së re, të cilët udhëtuan me urgjencë drejt Shqipërisë.

“Dyshimet janë që ka ardhur këtu (Shqipëri). Dua të di a është gjallë apo jo? Gocën e ka lënë 10 vjeçe vetëm në shtëpi. Shumë na ka shqetësuar, s’na ka ndodhur kurrë”, tha nëna e Afërditës.

“Atë ditë që është zhdukur Afërdita ai person (Arjan Balla) ka publikuar një video një restorant afër shtëpisë së Afërditës. Unë kam shkuar të nesërmen në restorant dhe kam pyetur nëse ka qenë ai person aty dhe ata na e kanë konfirmuar që po ka qenë dhe ka qendruar 5 orë vetëm. Pastaj i ka kërkuar atyre të restorantit t’i marrin një taksi. Folëm me taksistin që e mori në restorant dhe e pyetëm ku e ka çuar dhe na tha në fshatin Sopot ku e ka Afërdita shtëpinë. E kanë marrë një grua dhe kanë vazhduar drejt Prizrenit ku ndalesën e kanë bërë në stacionin e autobusave në Prizren”, u shpreh kushërira e Afërditës.

Në këtë situatë, si Policia, ashtu edhe familja bashkë me grupin e xhirimit të emisionit Piranja, nuk ishin të sigurtë nëse kishin të bëjnë me një largim vullnetar të 39-vjeçares, apo me rrëmbimin e saj me anë të shantazhit apo presionit. Familjarët e të zhdukurës dëshmuan se kur u largua Afërdita nuk kishte marrë asgjë me vete, përveç pasaportës dhe kartës së identitetit. Ajo nuk kishte lënë asnjë shënim.

Bashkë me familjen e ardhur nga Gjakova, Piranjat udhëtuan drejt Fierit, ku u bë denoncimi për zhdukjen e Afërditës, me të dyshuar Arjan Ballën. Pas denoncimit nisi kërkimi në fshatin Kallm i Fierit për të rënë në gjjurmët e Arjanit, por atje askush nuk e njihte. Piranjat siguruan numrin e telefonit të Arjanit, i cili u përgjigj menjëherë duke deklaruar se Afërdita ishte me të, jashtë-shtetit të Kosovës dhe Shqipërisë.

“Ne nuk është se nuk donim t’i njoftonin se jam prind vetë. Afërdita është e rritur ka gojë vetë unë nuk jam askushi që ta ndaloj“, tha Arjani.

Ndërsa Afërdita sqaroi se nuk kishte marrëdhënie të mira me familjen e saj dhe me bashkëshortin, ndaj kishte marrë këtë vendim drastik.

“Thuaj atyre (familjes) Afërdita është shëndoshë e mirë dhe e do Arjanin. Për jetë nuk kthehem në atë vend. Nuk ka Zot që na ndan përveç vdekjes“, u shpreh ajo./PIRANJAT