Kinemaja në zi, ndahet nga jeta në moshën 69-vjeçare aktori i njohur i filmave horror

Tony Todd, aktori që luajti vrasësin në filmin klasik horror Candyman, ka vdekur në moshën 69-vjeçare.

Todd vdiq të mërkurën në shtëpinë e tij në Los Anxhelos pas një sëmundje të gjatë, konfirmoi gruaja e tij, Fatima, për Hollywood Reporter të premten.

I lindur në Uashington DC në vitin 1954, Todd pati qindra këngë televizive dhe filmash në emër të tij në një karrierë 40-vjeçare.Një nga rolet e tij të para ishte rreshteri Warren i varur nga heroina në dramën luftarake të Oliver Stone, fitues i Oskarit, “Toga”. Ai gjithashtu ka luajtur pronarin e shtëpisë funerale William Bludworth në ekskluzivitetin “Final Destination” dhe Grange në “The Crow” të 1994, me Brandon Lee.

Në televizion Todd u shfaq në shumë seriale të njohura, duke përfshirë “24”, “Homicide: Life on the Street”, “The X-Files”, ‘21 Jump Street”, “Night Court” etj.

Ai ishte gjithashtu një aktor pjellor zëri, duke luajtur personazhe në lojërat Call of Duty dhe Half Life, si dhe Venom në filmin Spider-Man 2 dhe zuzar në Transformers: Rise of the Fallen.