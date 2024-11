Si numërohen votat në zgjedhjet amerikane?

Ditën e sotme, 5 nëntor, dhjetëra miliona votues do të zgjedhin Presidentin e tyre, mes republikanit Donald Trump dhe demokrates Kamala Harris.

Por rezultatet e zgjedhjeve nuk do të jenë zyrtare derisa votat të numërohen dhe verifikohen, gjë që mund të zgjasë disa ditë, raporton BBC.

Në shtetet në të cilat do të vendoset fituesi i zgjedhjeve, procesi do të shqyrtohet me detaje.

Ja çfarë duhet të dini për votimin në 2024.

Kur fillon numërimi i votave dhe sa kohë do të zgjasë?

Votimet e para do të fillojnë të mbyllen në orën 18:00, me kohën lokale, të martën, por numërimi i votave do të zgjasë përtej asaj ore.

Në shumicën e rasteve, mund të duhen javë për të arritur një numër zyrtar, pjesërisht për shkak të rregullave shtetërore.

Për shembull, në dy shtete të fushëbetejës, Pensilvani dhe Wisconsin, punonjësit zgjedhorë nuk lejohen të fillojnë të përpunojnë fletëvotimet e dërguara me postë deri në ditën e zgjedhjeve. Kjo pritet të ngadalësojë shumë numërimin.

Është e rëndësishme të theksohet se organizatat e lajmeve përdorin rezultate dhe projeksione jozyrtare kur shpallin fituesit në natën e zgjedhjeve ose ditët në vijim, në vend që të presin numërimin përfundimtar dhe zyrtar.

Kush e bën numërimin?

Numërimi, gjithashtu, ndryshon nga vendi në vend dhe varet nga pajisjet e përdorura.

Disa qarqe “fusin” fletëvotimet në skanerë optikë, ndërsa të tjerë mund të përdorin sisteme me ekran me prekje ose pajisje për shënimin e fletëvotimeve për të regjistruar votat.

Skanerët janë më të zakonshëm. Ata renditin rezultatet, të cilat më pas rinumërohen manualisht dhe kontrollohen dy herë.

Rezultatet, nga ana tjetër, ndahen me zyrtarët zgjedhorë, partitë dhe përfundimisht me publikun.

Çfarë mund të ngadalësojë procesin?

Numërimi mund të ngadalësohet nga ndërprerjet, sfidat ligjore ose ndërlikimet rreth fletëvotimeve të përkohshme.

Fletët e përkohshme të votimit u jepen votuesve kur është e paqartë nëse ata kanë të drejtë të votojnë. Kjo mund të ndodhë, për shembull, nëse një person nuk mund të gjendet në listat e votuesve të regjistruar.

Kur do të bëhet rinumërimi?

Çdo shtet ka procedurën e vet për rinumërimet dhe çfarë mund t’i shkaktojë ato.

Në shtetet e fushëbetejës së Pensilvanisë dhe Michiganit, rinumërimet ndodhin automatikisht kur numri i votave të marra nga secili kandidat është veçanërisht i afërt.

Në rastin e Pensilvanisë, për shembull, kërkohet një rinumërim automatik nëse diferenca e fitores është më e vogël ose e barabartë me gjysmë pikë përqindjeje.

Rinumërimi mund të kërkohet gjithashtu nga kandidatët, gjykatat ose grupet e votuesve, megjithëse rregullat ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme midis shteteve.

Zakonisht një kërkesë duhet të bëhet brenda tre deri në shtatë ditë.

Në shtetin jetik të Arizonës, për shembull, një rinumërim duhet të kërkohet brenda dy ditëve nga shpallja e rezultateve jozyrtare.

Çfarë do të thotë certifikim?

Rezultatet që publiku dëgjon natën e zgjedhjeve nuk janë zyrtare, përkundrazi janë një përzierje e të dhënave paraprake të lëshuara nga zyrtarët.

Të gjitha shtetet duhet të certifikojnë rezultatet e tyre zyrtare deri më 11 dhjetor.

Por shumë shtete kyçe kanë afate më të hershme. Georgia, për shembull, duhet të vërtetojë numrin e saj përfundimtar deri më 22 nëntor, ndërsa Michigan dhe Pensilvania kanë kohë deri më 25 nëntor.

Hapi tjetër bëhet gjashtë ditë më vonë, më 17 dhjetor, kur “zgjedhësit” presidencialë takohen dhe dërgojnë rezultatet e shteteve të tyre në Kongres.

Votat elektorale duhet të merren nga Presidenti i Senatit, Zëvendës Presidenti, në këtë rast Kamala Harris, deri më 25 dhjetor.