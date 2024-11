Shpërthen vullkani në Indonezi, nëntë persona humbin jetën. Video

INDONEZI- Të paktën nëntë persona vdiqën gjatë natës të së dielës për të hënën për shkak të shpërthimeve të njëpasnjëshme të vullkanit të malit Lewotobi Laki-Laki në Indonezinë lindore, thanë autoritetet sot, duke urdhëruar banorët e fshatrave aty pranë që të evakuojnë shtëpitë e tyre.

“Sipas autoriteteve lokale, gjashtë vdekje janë konfirmuar”, tha fillimisht për televizionin Kompas, Abdul Muhari, zëdhënës i agjencisë së menaxhimit të fatkeqësive të Indonezisë (BNPB).

Pak më vonë Hieronymos Lamauran, një zyrtar në rajonin e Flores Lindore, foli për të paktën nëntë të vdekur, duke sqaruar se nga shpërthimet vullkanike, llava, hiri, shkëmbinjtë e nxehtë dhe gazrat toksikë u lëshuan nga krateri, kanë prekur shtatë fshatra deri tani.

Vullkani Leotobi Laki-Laki në ishullin Flores, i cili vlerësohet shumë nga turistët e huaj, shpërtheu vazhdimisht gjatë natës. Në materialin vizual të marrë nga AFP, fshatrat pranë malit të vullkanit tregohen se janë mbuluar nga një shtresë e trashë hiri vullkanik dhe në disa vende në zjarr.

Agjencia kombëtare e vullkanologjisë e Indonezisë ngriti nivelin e alarmit në maksimum në zonë dhe u bëri thirrje banorëve dhe turistëve të mos angazhohen në asnjë aktivitet brenda një rrezeje prej të paktën shtatë kilometrash rreth kraterit. Aktiviteti u intensifikua nga dje në orën 23:57 (me orën lokale; 17:57 me orën greke).

🌋 #Lewotobi Volcano (Laki-laki) erupts on Flores Island, Indonesia 🇮🇩

2 eruptions reported, throwing ash and volcanic eruptions as high as 12 kmpublic chaos as red alert is activatedEruptions caused a house fire.03.11.2024🔴 pic.twitter.com/aOu7Q33XrH

— DOĞA HABER – NATURE NEWS (@doga_H2024) November 3, 2024