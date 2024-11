Zgjedhjet në SHBA: Çfarë do të thotë fitorja e Kamala Harris për Evropën

Çfarë mund të pritet nga Kamala Harris nëse zgjidhet presidente e SHBA

Ndërsa SHBA përgatitet të zgjedhë një president të ri, shumë analistë kanë përshkruar se çfarë mund të thotë një fitore e Donald Trump për ekonominë globale.

Nga ana tjetër, çfarë mund të presë Evropa nga Harris?

"Presidenca ime nuk do të jetë një vazhdim i presidencës së Joe Biden," tha kandidatja demokrate Kamala Harris muajin e kaluar, duke folur në Fox News, citon noa.al.

Për sa i përket politikave të brendshme, kjo mund të jetë e vërtetë. Ekspertët kanë përshkruar një sërë fushash politikash – të lidhura me tregtinë dhe të tjera – në të cilat Harris është gati të largohet nga paraardhësi i saj.

Detyrat

Trump ka thënë vazhdimisht se do të vendosë një taksë të sheshtë prej 10% ose 20% për të gjitha mallrat e prodhuara jashtë.

Ai ka propozuar gjithashtu një tarifë të synuar 60% të importit për mallrat kineze, së bashku me një tarifë 100% për të gjitha makinat e importuara – pavarësisht nga vendi i tyre i origjinës.

“Rritja e tarifave të propozuara nga Donald Trump, e përshtatur si një masë për të korrigjuar disbalancat tregtare dhe për të mbrojtur industritë në Shtetet e Bashkuara, ka potencialin për të riformuar ndjeshëm marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare dhe zinxhirët e furnizimit, me pasoja të dukshme për Bashkimin Evropian,” thotë Aurélien Saussay, Asistent i Kërkimit. Profesor në Institutin Kërkimor Grantham të LSE.

“Disa sektorë evropianë, veçanërisht industria e automobilëve në Gjermani, do të preken në mënyrë disproporcionale. Megjithëse tarifa 100% për automjetet synon veçanërisht automjetet elektrike kineze, Gjermania do të kishte edhe ajo një goditje ekonomike. Shumë kompani gjermane dhe evropiane i prodhojnë makinat në Kinë.

Sipas shifrave të fundit nga Zyra Federale e Statistikave të Gjermanisë, tregu kryesor i eksporteve të vendit në vitin 2023 ishin Shtetet e Bashkuara. Pasojnë Franca, Holanda dhe më pas Kina.

Andrew Kenningham, kryeekonomist për Evropën në Capital Economics, tha se – ndryshe nga Trump – Harris "nuk do të vendosë tarifa horizontale, sigurisht jo për aleatët strategjikë si Evropa".

Luftërat tregtare

Ndërsa tarifat e përgjithshme ndaj aleatëve evropianë nuk priten, Harris ka ende gjasa të vazhdojë politikat e tij tregtare ndaj Kinës.

Biden njoftoi një seri tarifash këtë vit që synojnë importet nga vendi.

Makinat elektrike i nënshtrohen detyrimit 100%. Kjo taksë është vendosur në 50% për qelizat diellore dhe 25% për bateritë EV, mineralet kritike, çelikun dhe aluminin.

Meqenëse Evropa është më e varur nga Kina sesa SHBA, politikat tregtare ka të ngjarë të mbeten një pikë fërkimi.

Kushdo që fiton garën presidenciale duket se do të bëjë presion ndaj BE-së për të frenuar tregtinë me Pekinin.

Kina është partneri më i madh tregtar i BE-së në mallra pas Shteteve të Bashkuara, me tregtinë dypalëshe që pritet të arrijë në 739 miliardë euro në vitin 2023.

Politika "e gjelbër"

Emily Mansfield, drejtoreshë rajonale për Evropën në Njësinë e Inteligjencës Economist, thotë se politika e gjelbër mund të jetë gjithashtu një "pikë ndezje" për marrëdhëniet BE-SHBA nëse Harris zgjidhet.

"Subvencionet e SHBA-së (të cilat Harris do t’i mbante të pandryshuara) janë të diskutueshme në Evropë pasi rrezikojnë të tërheqin investime të gjelbra larg BE-së," shpjegoi ajo.

“Dhe rregulloret e reja të BE-së, të tilla si Mekanizmi i Rregullimit të Kufirit të Karbonit (CBAM) dhe Rregullorja e BE-së për Shpyllëzimin (EUDR), që do të hyjnë në fuqi në vitin 2026, do të rrisin kostot për kompanitë amerikane që eksportojnë në BE”.

CBAM vendos një taksë karboni për disa produkte të importuara që hyjnë në BE, me qëllim që të parandalojë kompanitë nga kontraktimi i prodhimit në vendet me rregullim më të dobët të klimës.

EUDR ndalon importin e produkteve në BE nëse ato janë të lidhura me praktikat e shpyllëzimit.

Pavarësisht nga ky potencial për mospajtim, "një fitore e Harrisit do të nënkuptonte gjerësisht stabilitet për Evropën për sa i përket ndikimit ekonomik," përfundoi Mansfield.

Politika fiskale

Shumë analistë presin që nëse Donald Trump fiton zgjedhjet javën e ardhshme, inflacioni mund të fillojë të rritet përsëri.

Kjo për shkak të tarifave të propozuara të importit, të cilat do të rrisin çmimin e mallrave të huaja të importuara në Shtetet e Bashkuara.

Uljet e propozuara të taksave dhe propozimet për të dëbuar punëtorët emigrantë gjithashtu mund të rrisin kostot.

Nëse inflacioni rritet, kjo mund të çojë më pas në një rritje të normave të interesit nëse Rezerva Federale e sheh të nevojshme duke parë ecurinë e ekonomisë.

Nga ana tjetër, kjo do të dërgonte yield-et e obligacioneve më të larta – që do të thotë se qeveria do të marrë hua me një normë më të lartë.

Po ashtu vlen të theksohet se normat e larta të interesit dhe yield-et e obligacioneve ka të ngjarë të rrisin vlerën e dollarit. Kjo për shkak se perspektiva e rritjes së kthimeve zakonisht rrit kërkesën nga investitorët e huaj për monedhën.

Si do të ndikohen obligacionet e qeverisë evropiane?

Ndryshimet në yield-et e obligacioneve amerikane "do të priren të rrisin yield-et e obligacioneve të qeverisë evropiane, megjithëse në një masë më të vogël", sipas një analize të Capital Economics.

Analiza vëren gjithashtu: "Por faktorë të tjerë, si perspektiva e politikës monetare të BQE-së dhe shqetësimet fiskale në eurozonë, do të vazhdojnë të jenë shtytësit kryesorë të lëvizjes së tregut të obligacioneve."

Analiza parashikon gjithashtu se euro nuk do të dobësohet në mënyrë drastike nga një fitore e Trump.

Duke folur për një fitore të mundshme të Harris, Andrew Cunningham i Capital Economics thotë se kandidati demokrat "ndoshta nuk do të lirojë në mënyrë dramatike politikën fiskale".

Ai shton se "nuk do të kishte asnjë arsye për të pritur norma më të larta interesi në SHBA ose një dollar më të fortë" në atë rast.

Megjithëse Trump pritet të rrisë shpenzimet, Carl J. Schramm, një ekonomist dhe profesor në Universitetin e Sirakuzës, argumenton se Harris do të shtonte gjithashtu ndjeshëm borxhin kombëtar nëse zgjidhej – gjë që mund të çonte normat e interesit më të larta.

"Qasja e saj padyshim që do të drejtohet nga ekipi ekonomik Obama/Biden, i cili është dëshmuar se është tërësisht kejnsian në pikëpamje dhe veprim," argumentoi ai.

“Ajo do të shpenzojë dhe zgjerojë buxhetin publik pa marrë parasysh borxhin afatgjatë dhe ndikimin në dollar”.

