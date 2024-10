Për dy dekada, lidhja e dashurisë mes Gjeorgjisë dhe Perëndimit kishte qenë gjithë pasion. Vendi i vogël, i guximshëm, dikur e shihte veten si pjesë e Perëndimit. Flamujt e Bashkimit Evropian valuan përpara të gjitha ndërtesave qeveritare edhe kur anëtarësimi në bllok nuk dukej asgjë më shumë se një fantazi. Gjeorgjianët, kur zbulojnë se jeni amerikanë, pothuajse gjithmonë shprehin dashurinë e tyre për Shtetet e Bashkuara dhe mirënjohjen e tyre për mbështetjen amerikane kundër armikut të tyre shekullor, Rusisë. Për vite me rradhë, kjo dashuri iu përgjigj ngrohtësisht në Uashington, Bruksel dhe kryeqytete të tjera evropiane, ku Gjeorgjia ka qenë prej kohësh një partner, një shembull frymëzues i përhapjes së vlerave perëndimore dhe një post kyç strategjik për projektimin e ndikimit thellë në hapësirën post-sovjetike. Por këto ditë, siç shkruan “New York Times” romanca ka hasur disa probleme.

Rezultatet e zgjedhjeve

Komisioni Zgjedhor shpalli fituese të zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Gjeorgjisë në Kaukazin e Jugut partinë në pushtet Ëndrra Gjeorgjiane. Partia nacionaliste konservatore, e udhëhequr nga miliarderi Bidzina Ivanishvili, siguroi 54.09 për qind të votave pasi u numëruan pothuajse të gjitha fletëvotimet, njoftoi zyrtari zgjedhor Giorgi Kalandarishvili në kryeqytetin Tbilisi të dielën. Disa koalicione opozitare pro-evropiane nuk i njohin rezultatet paraprake dhe kanë paralajmëruar protesta. Vëzhguar nga vëzhguesit ndërkombëtarë, votimi u dëmtua nga disa incidente, të raportuara gjerësisht në internet, të tilla si pamjet e një përleshjeje në një qendër votimi në Tbilisi ose një sherr në selinë e Lëvizjes Kombëtare të Bashkuar, një nga katër partitë properëndimore në bllokut opozitar. Gjatë ditës, Tina Bokučava, kryetarja e Lëvizjes së Bashkuar Kombëtare, akuzoi “banditë” e Ëndrrës Gjeorgjiane për “uzurpim të pushtetit” dhe “minim të procesit zgjedhor”, komente që u hodhën poshtë nga partia, e udhëhequr nga miliarderi Bidzina Ivanišvili. Lëvizja e Bashkuar Kombëtare është partia e ish-presidentit të burgosur Mihailo Saakashvili , armikut të betuar të Ivanishvilit.

Plani i Kremlinit

Rezultatet janë një goditje për gjeorgjianët properëndimorë, të cilët i cilësuan zgjedhjet si një zgjedhje midis një partie në pushtet që thelloi lidhjet me Rusinë dhe një opozite që shpresonte për integrim të përshpejtuar me Bashkimin Evropian. Analistja Gela Vasadze e Qendrës së Analizës Strategjike Gjeorgjiane tha se vendi i Kaukazit po zhytet “në paqëndrueshmëri politike për një periudhë të pacaktuar” dhe se shpresat e tij në BE ishin “zbehur”. Gjeorgjia u mbërthye nga demonstrata masive në fillim të këtij viti kundër asaj që opozita e pa si përpjekje të qeverisë për të kufizuar liritë demokratike dhe për ta larguar vendin prej katër milionë banorësh nga kursi i tij properëndimor dhe drejt orbitës së Rusisë. Gazetari i shquar investigativ Christo Grozev tha në X: “Duket se plani i Kremlinit për manipulimin e papërpunuar të votave është në lëvizje”, duke shtuar se kishte “prova të marra nga inteligjenca evropiane që shërbimet sekrete ruse kishin agjencinë qendrore të zgjedhjeve gjeorgjiane”.

Largimi nga BE

Ëndrra Gjeorgjiane e Ivanishvilit dëshiron që Gjeorgjia të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, megjithëse Brukseli thotë se aplikimi për anëtarësim është ngrirë për shkak të tendencave autoritare të partisë Ëndrra Gjeorgjiane. Ligji i diskutueshëm i “ndikimit të huaj” i “Endrrës Gjeorgjiane”, i cili synonte shoqërinë civile, shkaktoi javë protestash në rrugë dhe u kritikua si një masë e stilit të Kremlinit për të heshtur mospajtimin. Masa bëri që Brukseli të ngrijë procesin e pranimit të Gjeorgjisë në BE, ndërsa Uashingtoni vendosi sanksione ndaj dhjetëra zyrtarëve gjeorgjianë.