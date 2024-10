Stoli i Manchester United në ‘ankand’. Xavi mund të zëvendësojë Ten Hag, zbulohen kontaktet e fundit

Erik Ten Hag mbetet trajner i Manchester United dhe klubi nuk ka në plan të bëjë ndonjë ndryshim për momentin. Ky është mesazhi që klubi dhe pronarët kanë dashur të përhapin, pas fitores ndaj Brenfordit (2-1), pavarësisht se trajneri holandez përfundoi në “syrin e ciklonit”.

Arsyeja është e qartë dhe ka të bëjë me fillimin e tmerrshëm të këtij sezoni, mes kampionatit dhe “Europa League”. Ndërkohë që “Djajtë e Kuq” mohojnë se duan ta ndryshojnë trajnerin, emrat e kandidatëve të rinj të mundshëm po vërshojnë nga Anglia.

I fundit i lançuar nga “Daily Mail” është një emër befasues, pikërisht Xavi Hernández. Ish-trajneri i Barcelonës po evidentohet si zëvendësuesi i mundshëm në rast se Manchester United vendos ta shkarkojë Ten Hag.

Që ekziston një interes i tillë mund të shihet tek udhëtimi i një delegacioni të klubit anglez, udhëhequr nga drejtori Omar Berrada, në Barcelonë të enjten e kaluar, pavarësisht se "Djajtë e Kuq" e kanë përligjur me disa takime të planifikuara të bashkëpronarit Sir Jim Ratcliffe atje.

Megjithatë, tabloidi anglez specifikoi se klubi nga "Old Trafford" ka kontaktuar me Xavin në dy raste gjatë muajve të fundit. Mbetet të shihet se si do të evoluojë situata, por fakti mbetet se në fund të sezonit të kaluar, Ten Hag zgjati kontratën me Manchester United deri më 30 qershor 2026, ndërsa ish-lojtari i Barcelonës u shkarkua nga klubi katalanas në fund të sezonit të kaluar.