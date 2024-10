Caktohet sot në GJKKO masa e sigurisë për Metën dhe tre të tjerët

Ish-presidenti dhe kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta u arrestua ditën e djeshme me urdhër të SPAK në zonën e “Casa Italia” në Tiranë.

TIRANË- Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta do të dalë ditën e sotme para trupës gjykuese, ku do të verifikohet masa e sigurisë “arrest në burg” e caktuar ndaj tij. Seanca do të mbahet në orën 09:30 të mëngjesit. Gjithashtu para trupës gjykuese do të dalë edhe Monika Kryemadhi, Piro Xhixho dhe Ema Çoku.

Ish-presidenti dhe kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta u arrestua ditën e djeshme me urdhër të SPAK në zonën e “Casa Italia” në Tiranë. Në njoftimin e SPAK thuhet se objekti i hetimit të këtij procedimi janë veprimet korruptive të zyrtarëve të shtetit në lidhjen dhe zbatimin e kontratës së shërbimit CEZ-DIA.

SPAK thotë se janë dokumentuar disa episode ku subjektet e këtij procedimi penal Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi në bashkëpunim mes tyre, por edhe me funksionarë të tjerë publikë janë përfshirë në kryerjen e disa veprave penale. Në njoftimin e SPAK thuhet se është provuar se ish-Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, Ilir Meta, ka përdorur autoritetin dhe influencën e tij për të ndërhyrë në procesin e lidhjes së kontratës ndërmjet shoqërisë “Debt International Advisory” dhe kompanisë CEZ Shpërndarje. SPAK thotë se kjo kontratë kishte për objekt asistimin në identifikimin dhe arkëtimin e borxheve të prapambetura.