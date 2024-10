Çfarë qëndrimi ka Kryeministri për arrrestimin e Ilir Metës? Edi Rama, përballje e sikletshme me gazetarët?

Gati dy ditë pasi Ilir Meta u arrestua forcërisht në mes të autostradës duke hyrë në Tiranë, kryeministri aktual Edi Rama ende nuk ka folur për ish aleatin që i siguroi ardhjen në pushtet më 2013.

Por këtë të mërkurë, ora 16.00, Edi Rama nuk do të mundet ta shmangë përballjen me publikun përmes gazetarëve. Ajo pritet të jetë një përballje e sikletshme, sepse dalja për mediat ka si motiv kryesor integrimin në BE.

Rama ka thirrur një konferencë për shtyp pasi më herët, në ora 15.00, do të takohet me Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cila nesër nis një udhëtim katërditor në Ballkanin Perëndimor, ku do të takohet me liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë, Kosovës dhe Malit të Zi.

Në këtë konferencë për media, pritet që Rama të pyetet nga gazetarët për arrestimin e Ilir Metës, si dhe për deklaratat sot të Monika Kryemadhit.

Edi Rama erdhi në pushtet në qershor 2013, në sajë të një koalicioni me Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin që atëherë drejtonin Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Më herët Meta dhe LSI ishin në koalicion me PD, nga 2009 deri 2011 kur plasi skandali i denoncuar atëherë nga Dritan Prifti që nxori një video ku sugjeronte se Meta kërkonte 700 mijë euro ryshfet.

Kjo video nxiti Edi Ramën të thërrasë një demonstratë më 21 janar 2011, pak orë para së cilës paralajmëroi se turmat mund të precipitonin në reagim pasi sipas tij zemërimi popullor për Ilir Metën ishte shumë i madh.

Protesta ishte e dhunshme, me shumë pjesëmarrës që thyen perimetrin e sigurisë, duke u përpjekur të futen brenda Kryeministrisë.

Por kjo protestë u përball me një krim shtetëror kur disa gardistë hapën zjarr duke vrarë katër protestues.

Disa muaj më vonë Rama bëri marrëveshje me Metën dhe dolën së bashku në zgjedhje duke krijuar një qeveri në të cilën 20 për qind ishin ministra të LSI.

Martesa politike zgjati katër vjet dhe Rama i ktheu shpinën Metës duke dalë më vete dhe duke kërkuar që votat të shkojnë masivisht për PS. Po në atë vit, e bëri Ilir Metën President të Republikës.