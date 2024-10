Zbardhet agjenda e Ursula von der Leyen gjatë vizitës së nesërme në Tiranë

TIRANË- Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen pritet që nesër të vizitojë Tiranën. Pas mbërritjes në vendin tonë Von der Leyen do të takohet me kryeministrin Edi Rama. Pas këtij takimi pritet që ata të mbajnë një fjalim në ceremoninë e inaugurimit të kampusit të Kolegjit të Europës në Tiranë.

Ndërkohë të enjten, Ursula von der Leyen do të shkojë në Maqedoninë e Veriut ku do të takohet me kryeministrin, Hristjan Mickoski dhe presidenten, Gordana Siljanovska-Davkova. Po të enjten ajo do të vizitojë Bosnjën e Hercegovinën, ku fillimisht pritet t’i vizitojë zonat e prekura nga përmbytjet e fundit vdekjeprurëse.

Axhenda e saj në Bosnjë nuk përfundon këtu pasi Von der Leyen do të ketë një takim në Presidencën e Bosnjë e Hercegovinës. Nga Bosnja, ajo do të shkojë në Serbi, ku do të takohet me presidentin, Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrin Millosh Vuçeviç. Ditën e fundit të turneut, presidentja Ursula von der Leyen do qëndrojë për vizitë në Kosovë, kurse më pas do të shkojë në Mal të Zi, ku do të takohet me presidentin Jakov Milatoviç dhe kryeministrin Milojko Spajiç.