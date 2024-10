Tmerr në Uashington! Vr*iten 5 persona, mes tyre tre fëmijë. Arrestohet një 15-vjeçar

SHBA- Autoritetet në Uashington njoftuan dje, të hënën se pesë persona humbën jetën nga të shtënat në një shtëpi pranë Seattle. Një 15-vjeçar u arrestua si pjesë e hetimeve për vrasjen masive.

Viktimat janë tre fëmijë dhe dy të rritur, tha Zyra e Sherifit të King County. Një vajzë që jetonte në shtëpi ka mbetur e plagosur. Mike Mellis, një zëdhënës i zyrës së sherifit u tha gazetarëve në vendngjarje se i dyshuari adoleshent u mor në paraburgim pa rezistencë. Në këtë fazë nuk është e qartë nëse viktima dhe autori i përkasin të njëjtës familje dhe as motivi i masakrës.

Pati thirrje të përsëritura në 911 për një zjarr në shtëpi në komunitetin e Fall City, rreth 10 milje nga Seattle, në orët e para të mëngjesit të djeshëm. Periikos me studime mjekësore ka ofruar “ndihmën e parë deri në mbërritjen e ambulancave”.

Adoleshenti që u mor në paraburgim pritet të dalë sot ose nesër, sipas zyrës së sherifit.SHBA, një vend me më shumë armë zjarri sesa banorë, ka një shkallë më të lartë të vdekjeve nga armët se çdo vend tjetër i zhvilluar në botë.

Sulmet me armë janë një plagë e përsëritur në vend, pasi njëra administratë pas tjetrës nuk arrin të ndërmarrë veprime efektive për fenomenin, fuqia e lobit të armëve mbetet e madhe dhe shumë amerikanë as që duan të dëgjojnë për kufizime, megjithatë të ndahen me armët e tyre.

