Blushi kërcënon agjentët e BKH-së që arrestuan Metën: Po punojmë për identifikimin e tyre

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi vijoi akuzat ndaj institucioneve të drejtësisë në lidhje me mënyrën që sipas tij u arrestua ish-presidenti Ilir Meta.

Blushi hedh dyshime se institucionet kanë komunikuar mes tyre për arrestimin dhe këtë e lidh me faktin që Garda që duhet të ishte e pranishme në shoqërimin e ish-kreut të shtetit, nuk ishte aty kur makinat rrethuan dhe më pas arrestuan Metën.

“Mbrohet dhe nga Garda e Republikës dhe nuk ishte aty në momentin e arrestimit. Çdo shqiptar ndjehet sot i kërcënuar. Kjo është beteja e shqiptarëve të ndershëm që e duan Atdheun. Ndaj Ilir Metës nuk ka asnjë akuzë të ngritur në fakte e prova. Nuk ka asnjë provë që e implikon atë në një aferë korruptive. Gjithçka ka të bëjë me një proces të inskenuar nga Rama dhe të zbatuar nga terroristët e SPAK. Ilir Meta akuzohet për mbrojtje të interesit kombëtar, mbrojtjen e interesit të Kosovës, është beteja e tij për mbrojtjen e detit. Këto dhe lufta e tij kundër internacionales së surrogacisë”, tha Blushi.

Më tej, sekretari i PL kërcënoi grupin e BKH që arrestoi Ilir Metën, dhe shtoi se aktualisht po punohet për identifikimin e tyre.

“Rama do të marrë përgjigje shembullore nga shqiptarët patriotë, për këtë ju garantoj, përfshi dhe veglat në sistemin e kapur të drejtësisë. Ish-presidenti u rrëmbye në mes të ditës. Ata banditë që ngritën dorë, ai grusht do t’iu bjerë kokës. Po identifikojmë skuadrën terroriste dhe do faktojmë lidhjet e tyre me grupet kriminale”, tha Blushi.

Për Blushin, arrestimi i Ilir Metës iu është ofruar shqiptarëve si një show dhe këtë gjë sipas tij e vërteton dhe videoja që ai thotë se u bë nga SPAK.

“Meta është shkëlqyeshëm. Pamjet që ju patë dhe që panë shqiptarët u shpërndanë nga struktura kriminale e SPAK e cila u kujdes që ta servirte si një show. Fakti që këta u kujdesën që të organizonin këtë shfaqje tregon se sa kriminale është Prokuroria e Posaçme, e cila nuk guxon t’iu përmendë emrin atyre që janë duke vjedhur qindra milionë euro”, tha Blushi.