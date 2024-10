SPAK godet sërish Partinë Socialiste. Ish-deputeti arrestohet për shitje sekreti shtetëror dhe korrupsion në zgjedhje

Ndërsa Edi Rama mban pushtetin përmes Partisë Socialiste prej më shumë se 11 vjetësh dhe po bëhet gati për dy mandate të tjera katërvjeçare, SPAK e ka goditur sërish këtë forcë politike duke identifikuar një deputet që thotë se është i korruptuar dhe i zhytur në shitje sekreti shtetëror.

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, Jurgis Çyrbja është arrestuar pas urdhrit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe vendimit të GJKKO-së që ka caktuar masën e arrestit me burg ndaj tij.

SPAK njoftoi zyrtarisht se është ekzekutuar masa e sigurimit arrest me burg e caktuar nga Gjykata e Posaçme.

Çyrbja dyshohet për "korrupsion aktiv në zgjedhje”, “përkrahje e autorit të krimit” dhe “tregtim të sekretit shtetëror".

“Policia e Shtetit ka ekzekutuar sot masën e sigurimit arrest në burg të caktuar nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuat ndaj shtetasit Jurgis Cyrbja, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”, parashikuar nga neni 328 i Kodit Penal; “Përkrahja e autorit të krimit”, parashikuar nga neni 302/1/2 të Kodit Penal si dhe “Tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit” parashikuar nga neni 295/1 i Kodit Penal", thuhet në njoftimin e SPAK.

Sipas burimeve të besueshme që citon Zëri i Amerikës, mësohet jozyrtarisht se Çyrbja ka ruajtur kontakte dhe ka komunikuar përmes aplikacionit ‘Sky Ecc’ me persona të grupeve kriminale gjatë kohës që ka qenë deputet i Kuvendit.

Arrestimi i tij lidhet me hetimet për një grup kriminal të fuqishëm. Njëkohësisht me të sot është arrestuar edhe një person tjetër për të njëjtën çështje, ndërsa është shpallur në kërkim një person i tretë.

Por ka edhe më: Deputeti socialist akuzohet për shpërdorim detyre në kohën kur ishte drejtues i Hipotekës së Durrësit.

Çyrbja u padit nga Partia Demokratike rreth 7 vite më parë për shpërdorim detyre. Bëhet fjalë për dokumentacionin që lidhet me katër prona të ndryshme gjatë kohës që drejtonte Hipotekën e Durrësit.

39 vjeçari Çyrbja u arrestua pak ditë pasi u paraqit në SPAK. Më herët ai e kishte lënë mandatin e deputetit. Kur pranoi këtë vendim ai tha se lënia e mandatit nuk kishte lidhje me thirrjen e tij në SPAK, ku u mor i pandehur për “shpërdorim detyre”. Ai tha se po tërhiqej për arsye shëndetësore.

Brenda dy javësh karriera politike dhe raportet e deputetit Çyrbja me drejtësinë u ndryshuan me shpejtësi. Të martën e 8 tetorit u thirr në SPAK, ku qëndroi mbi 7 orë, të nesërmen dorëzoi mandatin e deputetit, të premten më 11 tetor iu komunikua akuza e shpërdorimit të detyrës në Hipotekë, ndërsa pas një jave u mor në arrest me burg për 3 akuza shumë herë më të rënda.

Me dorëheqjen e tij, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dha mandatin Erjon Mekajt duke e bërë atë deputetin socialist të radhës.

Çyrbja ishte në fund të mandatit të dytë katërvjeçar si deputet i Durrësit.

Ai ishte avokat dhe pedagog në Universitetin e Durrësit pasi kreu studimet për drejtësi në vitin 2010, për t’u bërë më pas drejtues i Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Durrës në vitet 2013-2016, kohë kur duket se ai u lidh, sa me politikën aq edhe me persona të dyshimtë nga bota e krimit.