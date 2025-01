E RËNDË/ Përleshje të dhunshme brenda katedrales Ortodokse! Prifti godet me karrige besimtarët

Një katedrale, që duhet të jetë vendi i paqes shpirtërore e fizike, u kthye në arenë përleshjesh të dhunshme, mes besimtarëve të kishave rivale ortodokse në Ukrainë.

Ngjarja ka ndodhur në qytetin Çerkasi në Ukrainën qendrore, të cilët secili grup më vete kontrollin e saj.

Në Katedralen e Shën Michaelit po mbahej një liturgji, kur rreth 100 persona me uniforma ushtarake dhe me maska u futën me forcë në hapësirën e saj. Videoja e incidentit shfaq përshkallëzimin e tij në një përleshje fizike midis besimtarëve të kishave rivale.

Tensionet rreth Katedrales së Shën Michaelit pasojnë përpjekjet më të gjera të Ukrainës për ta kufizuar ndikimin e Kishës Ortodokse Ukrainase (UOC), e cila historikisht ka qenë e lidhur me Kishën Ortodokse Ruse.

Kirurgët do i merrnin pjesët e trupit/ Viktima i SHOKON të gjithë, rikthehet në jetë! Edhe pse shpalli pavarësinë nga Moska në vitin 2022, UOC ende shihet me dyshim nga autoritetet ukrainase për shkak të dyshimeve se mban qëndrim pro-rus. Sipas Zoya Vovk, zëdhënëse e Policisë Kombëtare në rajonin e Çerkasit, disa persona mbetën të plagosur pas përleshjeve në katedrale.

Përfaqësuesit e UOC-it kanë arritur të thyejnë deri edhe portën kryesore të saj e kanë hedhur gaz lotsjellës mes turmës së besimtarëve të mbledhur aty. Përleshja përfundoi vetëm pas mbërritjes së policisë.