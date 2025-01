Neymar sheh rikthimin e tij në fushë, pas një viti: Luftëtari nuk heq dorë kurrë nga ajo që dëshiron

Pikërisht një vit më parë, Neymar e lëndoi rëndë gjurin. Ish-sulmuesi i PSG-së dhe Barcelonës, i cili tani luan për Al-Hilal, pësoi një dëmtim total të ligamenteve të kryqëzuara gjatë një ndeshjeje me kombëtaren braziliane.

Që atëherë, sulmuesi në fjalë i është nënshtruar operacionit dhe rehabilitimit të gjatë. Tani, më në fund mund të shohë dritën në fund të tunelit. Në fakt, futbollisti karioka ka nisur stërvitjen me shokët e skuadrës dhe pas pak javësh mund të rikthehet në fushë.

Në llogarinë e tij në Instagram, Neymar publikoi një mesazh që jep shpresë për një rikthim të shumëpritur në fushë: "Një vit nga lëndimi më i rëndë që kam pasur. Është shenja e një luftëtari që nuk heq dorë kurrë nga ajo që dëshiron".

Këto ditë po ngrihet pyetja: Po sikur Inter Miami të riformojë ish-MSN blaugrana? Në fakt, përflitet se Neymar mund të ribashkohet me ish-shokët e Barçës, Messi dhe Suarez, duke rikthyer treshen sulmuese që tmerroi kundërshtarët dhe dominoi La Liga-n e kompeticionet e tjera në Spanjë, duke mrekulluar edhe në Champions League.

“SportGol”, medie argjentinase siguron se ekziston një negociatë e mire konsoliduar midis klubit të MLS dhe brazilianit. Në fakt, Neymar tashmë ka arritur një marrëveshje verbale me klubin amerikan, madje thuhet se do të zbresë në Miami si lojtar i lirë në qershor 2025, pasi kontrata e tij aktuale me Al Hilal të përfundojë.