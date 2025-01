Kthjellime dhe vranësira, parashikimi i motit për ditën e sotme! Temperatura deri në 26 gradë celsius

Ditën e sotme (e premte) vendi ynë do të jetë në ndikim të masave ajrore relativisht të qëndrueshme.

Sipas Shërbimit Meterologjik Ushtarak moti parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira.

Përgjatë relieveve malore në orët e mesditës dhe kryesisht pasdite në veri dhe në qendër të vendit reshje lokale shiu me intensitet të ulët.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i lindjes me shpejtësi mesatare 6m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 10 m/s. Deti i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen që në zonat malore të jenë deri 21°C, në zonat e ulëta 15 deri 27°C dhe në zonat bregdetare 15 deri 26°C.