Lautaro, sërish gol me Argjentinën: ‘Topi i Artë’? Kam pasur një vit spektakolar, ndoshta e meritoj

Lautaro Martinez, sërish protagonist me Argjentinën. Dhe, është e vetëkuptueshme, sërish duke shënuar. Sulmuesi i Interit foli për “Tyc Sports” në fund të ndeshjes së fituar 6-0 nga kombëtarja e tij ndaj Bolivisë (ai shënoi golin e përkohshëm 2-0), duke komentuar praninë e tij në mesin e 30 kandidatëve për “Topin e Artë” të këtij viti:

"Do të jem me gruan time në ceremoninë e ndarjes së ‘Topit të Artë’. Do të shkoj me të njëjtin entuziazëm si gjithmonë, edhe pse e them gjithmonë se kolektivi është mbi individin. Mendoj se kam pasur një vit spektakolar me Interin. E përfundova sezonin e kaluar duke fituar titullin e Serie A dhe shënuar 5 gola në Kupën e Amerikës.

Duke analizuar gjithçka, mendoj se e kam merituar të jem mes kandidatëve për ‘Topin e Artë’. Edhe për ta fituar çmimin? Nuk dua të them nëse e meritoj apo jo, por jam i lumtur dhe i emocionuar. Do të shohim se çfarë do të ndodhë atë natë”.