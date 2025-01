Mbërrin në Shëngjin anija me emigrantët e parë nga Italia

LEZHA- Mëngjesin e sotëm kanë mbërritur në Shqipëri emigrantët e parë të kapur në bregdetin italian, sipas marrëveshjes të nënshkruar mes kryeministrit Edi Rama dhe homologes italiane, Giorgia Meloni. Nga foto shihet anija ushtarake ‘Libra’, e cila ka mbërritur pranë portit të Shëngjinit.

Kjo anije u nis më 14 tetor në brigjet e Lampedusa dhe do të ankorohet sot me grupin e parë të refugjatëve në portin e Shëngjinit. Pak ditë më parë u vendosën në funksion qendrat në Shëngjin dhe Gjadër ku do të akomodohen emigrantët e kapur nga autoritetet italiane.

Sipas protokollit, azilkërkuesit do të marrin një përgjigje brenda katër javësh. Nëse përgjigja është pozitive ata do të transferohen në qendrat e pritjes në Itali, ndryshe do të kthehen në vendin e tyre të origjinës.