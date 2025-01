Horoskopi i Paolo Fox, e premte 11 tetor 2024: si lëvizin yjet për të 12 shenjat

Horoskopi i Paolo Fox për të premten 11 tetor 2024 është gati të na japë emocione të forta dhe mundësi të reja.

Le të përgatitemi për një ditë që do të ndikohet nga tranzite të fuqishme planetare, të afta për të tronditur jetën tonë.

Le të zbulojmë së bashku dashurinë, punën dhe shëndetin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

I dashur Dashi, nesër është një ditë kur do të jetë e rëndësishme të qëndroni të qetë. Marsi ju jep një dozë të mirë energjie, por bëni kujdes që të mos tërhiqeni nga impulset e vrullshme dhe të pakontrolluara. Në dashuri mund të ketë një tension: përpiquni të mos nxisni debate të panevojshme. Në punë, yjet ju ftojnë të bëni një pushim dhe të reflektoni për çdo vendim që do të merrni. Paolo Fox ju këshillon të mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme, por të ndiqni me moderim instinktet tuaja.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi është në një fazë ndryshimi të madh. Venusi është në anën tuaj, gati për t’ju mbrojtur në fushën sentimentale. Marrëdhëniet e gjata do gëzojnë një ekuilibër të ri, ndërsa beqarët do kenë mundësi të reja. Në planin e punës, gjërat kanë filluar të ecin në drejtimin e duhur, por Paolo Fox sugjeron që të mos tërhiqeni nga euforia: mbani këmbët në tokë. Nesër do të jetë një ditë e përparimit të vogël por të rëndësishëm.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Nesër Binjakët mund të ndihen paksa të hutuar. Hëna disonante mund të sjellë njëfarë pasigurie, veçanërisht në marrëdhëniet ndërpersonale. Paolo Fox këshillon të mos merrni vendime të nxituara, veçanërisht në dashuri. Në punë, megjithatë, qielli premton përmirësime: nëse keni pritur përgjigje, më në fund mund të merrni një lajm të mirë. Megjithatë, merrni kohë për veten tuaj dhe përpiquni të mos e mbingarkoni veten.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Për Gaforren qielli i nesërm do të ndriçohet nga surpriza të bukura. Mërkuri ju ndihmon të sqaroni disa çështje të pazgjidhura, si në dashuri ashtu edhe në vendin e punës. Është koha e duhur për të zgjidhur keqkuptimet e vjetra ose për të bërë propozime të reja. Paolo Fox sugjeron të ndiqni zemrën, veçanërisht në çështjet sentimentale. Mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Në punë, më në fund mund të njiheni për përpjekjet tuaja.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, nesër do të jetë një ditë ku mund të ndiheni pak nën presion. Dielli, planeti juaj udhërrëfyes, ju shtyn të shkëlqeni, por mund të ketë disa pengesa. Në dashuri do të jetë e rëndësishme të ruani qetësinë, veçanërisht nëse ka çështje të pazgjidhura. Paolo Fox ju fton të jeni të durueshëm dhe të mos kërkoni menjëherë një zgjidhje të menjëhershme. Në punë do të duhet përqendrim më i madh për të kapërcyer disa vështirësi të vogla.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Për Virgjëreshën, e premtja premton të jetë mjaft pozitive. Afërdita dhe Mërkuri në aspektin e mirë sjellin harmoni në marrëdhëniet personale dhe një dozë të mirë qartësie mendore. Është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme, veçanërisht në planin e punës. Paolo Fox këshillon të mos keni frikë të guxoni. Në dashuri, yjet janë të favorshëm për takime të reja, ndërsa çiftet mund të forcojnë lidhjen e tyre.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Dita e nesërme do të jetë e ngarkuar për Peshoren. Hëna ju bën më të ndjeshëm se zakonisht dhe mund të ndjeni njëfarë pasigurie emocionale. Paolo Fox sugjeron të mos lejoni që vështirësitë e vogla t’ju rrëzojnë: në dashuri ka mundësi të mira për ata që dinë të qëndrojnë të qetë. Në punë mund të vijnë sfida të reja, por yjet ju ftojnë t’i shfrytëzoni si mundësi për t’u rritur. Besoni aftësitë tuaja dhe mos kini frikë të vendosni veten atje.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

I dashur Akrep, nesër qielli do t’ju buzëqeshë! Marsi dhe Saturni ju japin forcë dhe vendosmëri për të përballuar çdo pengesë. Në dashuri mund të zgjidhni më në fund çështje të vjetra, ndërsa për beqarët po vjen një kthesë interesante. Paolo Fox ju këshillon të mos keni frikë të tregoni ndjenjat tuaja. Në punë do të jetë një ditë vendimesh të rëndësishme: besoni intuitës tuaj dhe mos kini frikë të ndryshoni kurs nëse është e nevojshme.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Nesër Shigjetari do të jetë plot energji dhe dëshirë për të bërë. Jupiteri në aspektin e shkëlqyer ju dhuron një ditë plot optimizëm. Në dashuri do ketë momente të mëdha bashkëpunimi, sidomos për ata në çift. Paolo Fox sugjeron të përfitoni nga kjo periudhë për të bërë plane afatgjata. Në punë gjërat më në fund po përmirësohen dhe mund të merrni një propozim interesant. Mos e humbisni këtë mundësi.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Nesër, Bricjapi do të përballet me disa sfida. Saturni ju shtyn të reflektoni për disa vendime të së shkuarës dhe të bëni një bilanc. Paolo Fox ju këshillon të mos jeni shumë të ashpër me veten: është koha të pranoni gabimet dhe të shikoni përpara. Në dashuri mund të ketë disa debate, por asgjë të pazgjidhshme. Në punë gjërat po përparojnë, por do të jetë e rëndësishme të mos humbisni synimet tuaja afatgjata.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Për Ujorin, e nesërmja do të jetë një ditë plot stimuj. Urani ju shtyn të eksploroni rrugë të reja, si në aspektin romantik ashtu edhe në atë profesional. Paolo Fox rekomandon të ndiqni intuitën: ajo mund t’ju çojë të zbuloni diçka vërtet interesante. Në dashuri ka një dëshirë për ndryshim, ndërsa në punë mund të merrni një propozim të papritur. Jini të përgatitur për të kapur mundësitë që ju lindin.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të dashur Peshq, qielli i së nesërmes ju fton të reflektoni. Hëna ju bën më të ndjeshëm dhe të prirur për të ëndërruar, por Paolo Fox ju sugjeron të mos humbisni realitetin. Në dashuri është koha për të sqaruar çdo dyshim, ndërsa në punë yjet ju shtyjnë të zbatoni planet tuaja me vendosmëri. Do të jetë një ditë pozitive nëse dini të balanconi emocionet dhe racionalitetin.