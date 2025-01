Lajmi i fundit/ Aksident i rëndë në aksin Lushnje-Berat. Autoboti me naftë përplaset me mjetin bujqësor

Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëjen e sotme në aksinrrugor Lushnjë-Berat, në afërsi të fshatit Kashtëbardhë.

Sipas informacioneve paraprake, një automjet që transportonte karburante është përplasur me një mjet bujqësor dhe më pas ka përplasur disa makina.

Aktualisht nuk bëhet e qartë nëse ka viktima nga aksidenti, ndërsa raportohet se drejtuesi i mjetit që transportonte karburante, ka mbetur i bllokuar.

Forcat e policisë dhe ambulanca kanë mbërritur në vendngjarje.

Ngjarja ndodhi rreth orës 18:30, në aksin rrugor "Lushnjë-Berat", një autobot i ngarkuar me lëndë hidrokarbure me drejtues shtetasin Petro Piti është përplasur me një mjet bujqësor me drejtues shtetasin Arben Toska, raporton noa.al.

Nga përplasja ka humbur jetën në spital drejtuesi i autobotit, shtetasi Petro Piti.

Ndërkohë shërbimet e Policisë kanë shoqëruar shtetasin Arben Toska në Komisariatin e Policisë Lushnjë për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. /noa.al