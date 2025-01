Theo Hernadez kërkon 8 milionë euro në sezon që të rinovojë? Agjenti i tij sqaron: Nuk ka negociata

Theo Hernandez, përmes agjentit personal, tha fjalën e tij për mundësinë e qëndrimit te Milani. Ai komentoi edhe kërkesat e mbrojtësit francez, të cilat dolën në shtyp, për ta rinovuar kontratën me kuqezinjtë, e cila skadon në qershor 2026. Këto janë fjalët e Manuel Garcia Quilon për mikrofonat e “TeleLombardia”:

“Nuk ka negociata, nuk kemi biseduar për asgjë prej katër muajsh, nga maji apo qershori. Klubi më kontaktoi, na pyetën nëse lojtari dëshironte të qëndronte dhe nëse ishte i lumtur te Milani. Iu thashë po, është shumë i lidhur me qytetin, ndihet shumë mirë në futbollin italian.

Ai është i lumtur këtu, me familjen dhe djalin. Theo ka qenë te Milani prej 6 vitesh dhe veprimet flasin më shumë se fjalët. Nuk kemi asnjë propozim në tavolinë, nuk kemi asnjë ofertë nga klubi”.

Por, a është e vërtetë që kërkesa për rinovim është 8 milionë euro në sezon?

A e tha Theo këtë? Jo. Unë ju respektoj për punën që bëni, por them të vërtetën. Çfarë thotë kjo gazetë (“Gazzetta dello Sport”), e tha edhe Theo? Jo. Këto nuk janë fjalë që dolën nga goja e Hernandez. Dikush e thotë këtë për të ndikuar në opinionin publik dhe qartësisht nuk jemi ne që e bëjmë këtë. Sa herë kam telefonuar një gazetar atje në Itali? Kurrë. Puna e gazetarëve është të informojnë, jo të të mashtrojnë.

Çfarë do të ndodhte nëse nuk do të duhet të rinovoni deri në qershor?

Futbolli është futboll, gjithçka ndodh shumë shpejt. Çdo ditë gjërat ndryshojnë për shkak të një mijë detajeve që ekzistojnë në futboll. Sot mundem t’ju them se ideja kryesore e Theos është të vazhdojë te Milani, të gjejë një marrëveshje dhe të qëndrojë sa më gjatë. Ai dëshiron të rritet sa më shumë me klubin kuqezi dhe të bëjë kampionatin më të mirë të mundshëm. Nëse këtë vit, për shkak të rrethanave aktuale, kontrata nuk do të vazhdohej, çfarë do të ndodhte? Nuk më pëlqen të gënjej, nuk e di se çfarë mund të ndodhë. Në këtë moment, Theo është i lumtur te Milani.