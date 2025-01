Pas përmbytjeve Vlora zhytet në errësirë. Qyteti mbetet edhe pa ujë. Reagon OSSH: Nuk do te ketë energji derisa të kontrollojmë kabinat

Vlora është qyteti i goditur më rëndë nga moti i keq me erë të fortë dhe reshje të dendura që ka mbërthyer Shqipërinë ditën e sotme.

Kryebashkiaku Ermal Dredha tha për mediat se janë evakuuar mbi 30 familje si pasojë e përmbytjeve, ndërsa bëri thirrje për ndihmë në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile.

“Situata vijon të mbetet jo ajo që duam për shkak të prurjeve të reshjeve që ishin shumë të dendura. Shiu zgjati për një kohë të gjatë, 2 orë e 30 minuta pa ndalim që shkaktoi dhe një efekt negativ tek pjesa e kanalit të ujërave të larta që ka dalë jashtë shtratit dhe gjithë uji ka vërshuar në mes të qytetit. Jemi në terren për të menaxhuar situatën por situata ka qenë realisht alarmante”, tha Dredha në një prononcim për mediat.

Ndërkohë, Vlora ka mbetur në errësirë totale si pasojë e përmbytjeve. Aktualisht në qytetin e Vlorës është shkëputur energjia elektrike dhe po ashtu është ndërprerë furnizimi me ujë, ndërsa qytetarët ankohen se në këto kushte e kanë të pamundur të shkarkojnë ujin me pompa nga banesat e përmbytura.

Për situatën e krijuar ka reaguar edhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes duke sqaruar se punonjësit e tyre në Vlorë kanë vepruar për të shmangur ndonjë tragjedi nga kontakti me rrymën teksa qyteti është mbuluar nga uji, duke stakuar kështu disa fidera. Kjo masë sigurie sipas OSSH do të vijojë deri në normalizimin e situatës, ndërkohë që kërkohet mirëkuptim nga qytetarët.

OSSH thotë se do të ketë ndërprerje të energjisë deri në përfundimin e kontrolleve në çdo kabinë elektrike, të cilat rrezikojnë të jenë të përmbytura.

“Sikurse ishte parashikuar, vendi ynë është gjendur në kushte atmosferike të këqija, karakterizuar me reshje të dendura shiu dhe shkarkesa atmosferike. Vlora është zona më e prekur, ku reshjet e dendura kanë përmbytur shumë zona. Si pasojë e prezencës së ujit, për të evituar probleme të mëtejshme në rrjetin elektrik, ekipet e OSSH Vlorë kanë marrë masa duke stakuar disa fidera si masë sigurie deri në normalizim të situatës. Do të ketë mungesë të energjisë deri në momentin e largimit të ujit dhe kontrollit të kabinave. Ekipet e gatishmërisë do të jenë në terren për të risjellë sa më shpejt energjinë”, thuhet në reagimin e OSSH të Vlorës.