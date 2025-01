Sergio Busquets për ‘pensionimin’ e Iniesta: Çfarë mund të them, ai meriton më shumë se notën 10

Sergio Busquets po e vazhdon karrierën e tij tek Inter Miami me Lionel Messin dhe Jordi Alba, por ende mbetet një legjendë e Barcelonës, të cilën e ndjek me dashuri: “Mendoj se të gjithë tifozët katalanas janë shumë entuziastë për lojtarët që kanë blerë, për mënyrën se si po luajnë. Shpresoj që të vazhdojnë me këtë ritëm deri në fund të sezonit”.

Iniesta do të shpallë lamtumirën e tij nga futbolli më 8 tetor: "Çfarë të thuash për Andres si lojtar, si shok skuadre, si person… Gjithçka që përjetuam së bashku, krenaria që munda të ndaj një pjesë të madhe të karrierës me të….

E vërteta është se ai meriton më shumë se notën 10 për karrierën. Megjithatë, futbolli nuk është i përjetshëm. Si çdo gjëje në jetë, i ka ardhur koha e ‘pensionimit’, kështu që ai ka vendosur të tërhiqet. Nga këtu i uroj më të mirat për atë që do të bëjë në vazhdim".

Cili është mendimi i tij për kalendarin shumë të ngarkuar me ndeshje: "Ndeshjet po shtohen shumë. Mendoj se lojtarët janë më të përgatitur fizikisht, por kanë edhe më shumë konsum. Tani ndeshjet janë shumë më intensive.

Edhe pse lojtarët janë protagonistët kryesorë në futboll, kanë një rol shumë, shumë të vogël përsa iu përket garave që luajnë, sa ndeshje për kompeticion. Mendoj se duhet të jetë një përpjekje e përbashkët, duke dëgjuar edhe lojtarët. Në fund organizmi njerëzor arrin në një moment që thotë ‘mjaft’, ka shumë dëmtime”.