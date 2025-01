Melania kundër bashkëshortit të saj Trump. Mbështet hapur të drejtat e abortit

Melania Trump bëri një deklaratë të jashtëzakonshme në një kujtim të shumëpritur që do të publikohej një muaj nga dita e zgjedhjeve: ajo është një mbështetëse e pasionuar e të drejtës së një gruaje për të kontrolluar trupin e saj – përfshirë të drejtën për abort.

“Është e domosdoshme të garantohet që gratë të kenë autonomi në vendosjen e preferencës së tyre për të pasur fëmijë, bazuar në bindjet e tyre, të lira nga çdo ndërhyrje apo presion nga qeveria”, shkruan gruaja e kandidatit republikan, mes një fushate në të cilën kërcënimet e Donald Trump për të drejtat riprodhuese të grave kanë luajtur një rol qendror.

“Pse dikush tjetër përveç vetë gruas duhet të ketë fuqinë të përcaktojë se çfarë bën ajo me trupin e saj? E drejta themelore e një gruaje për lirinë individuale, për jetën e saj, i jep asaj autoritetin për të ndërprerë shtatzëninë nëse ajo dëshiron.

Të kufizosh të drejtën e një gruaje për të zgjedhur nëse do të ndërpresë një shtatzëni të padëshiruar është njësoj si t’i mohosh asaj kontrollin mbi trupin e saj. Këtë besim e kam mbajtur me vete gjatë gjithë jetës sime të rritur”, shprehet ajo.

Melania Trump ka shprehur rrallë pikëpamje politike në publik. Libri, i cili zbulon se ish-zonja e parë nuk është aq e vendosur me shumicën e partisë së saj, do të botohet në SHBA të martën e ardhshme. The Guardian mori një kopje.

Vendimi i saj për të shprehur mbështetjen e plotë për të drejtat e abortit është i jashtëzakonshëm jo vetëm duke pasur parasysh afërsinë e saj me një kandidat republikan për President, që mbështet një platformë kundër abortit, por edhe duke pasur parasysh përkeqësimin e rëndë të të drejtave riprodhuese të grave nën Presidencën e Donald Trump dhe GOP.

Në vitin 2022, në çështjen e gjykatës supreme Dobbs kundër Jackson, tre gjyqtarë të emëruar kur Donald Trump ishte president votuan për të goditur Roe v Wade, vendimi që mbronte të drejtat federale të abortit që nga viti 1973. Shtetet e drejtuara nga republikanët kanë vendosur që atëherë ndalime drakoniane të abortit.

Donald Trump është përpjekur të marrë meritat për vendimin e Dobbs – qëllimi kryesor i donatorëve evangjelistë dhe konservatorë katolikë dhe votuesve – dhe të shmangë tërbimin që ka ngjallur, duke thënë se të drejtat e abortit duhet të vendosen nga shtetet.

Por demokratët kanë shënuar një sërë fitoresh në zgjedhje duke bërë fushatë për këtë çështje, madje edhe në shtetet konservatore, dhe kërcënimet ndaj të drejtave riprodhuese, mes tyre kërcënimet ndaj trajtimeve të fertilitetit duke përfshirë IVF, po rezultojnë problematike për republikanët lart e poshtë biletës së këtij viti.

Mes një stuhie deklaratash që kundërshtarët i konsiderojnë mizogjene dhe regresive, JD Vance, i zgjedhuri i Donald Trump për zëvendëspresident, ka treguar se do të mbështeste një ndalim kombëtar të abortit – një veprim që duket se gruaja e shefit të tij do të ishte kundër.

Vetë Donald Trump kohët e fundit u përfshi në një përballje nëse do të votonte në nëntor për të mbrojtur të drejtat e abortit në Florida, një fletë votimi që gruaja e tij do të hedhë duke pasur parasysh vendbanimin e tyre në Mar-a-Lago në Palm Beach. Ai përfundimisht tha se do të votonte kundër. Duke gjykuar nga fjalët e saj, Melania Trump duket se do të votojë po.

Përpara se të diskutonte abortin, Melania Trump thotë se nuk ishte dakord me burrin e saj për disa aspekte të politikës së imigracionit, jo më pak si vetë emigrante.

“Mosmarrëveshjet e herëpashershme politike mes meje dhe burrit tim,” thotë ajo, “janë pjesë e marrëdhënies sonë, por unë besoja në adresimin e tyre privatisht në vend që ta sfidoja publikisht atë”.

E megjithatë, më vonë në librin e saj, ajo shpreh pikëpamjet për abortin dhe të drejtat riprodhuese diametralisht të kundërta me ato të bashkëshortit dhe partisë së tij.

“Gjithmonë kam besuar se është thelbësore që njerëzit të kujdesen së pari për veten e tyre”, shkruan Melania Trump për mbështetjen e saj për të drejtat e abortit.

“Është një koncept shumë i drejtpërdrejtë: në fakt, ne të gjithë kemi lindur me një sërë të drejtash themelore, duke përfshirë të drejtën për të gëzuar jetën tonë. Ne të gjithë kemi të drejtë të mbajmë një ekzistencë të kënaqshme dhe dinjitoze.

“Kjo qasje e arsyeshme vlen për të drejtën natyrore të një gruaje për të marrë vendime për trupin dhe shëndetin e saj”, shkruan ajo.

Melania Trump thotë se besimet e saj për të drejtat e abortit burojnë nga “një grup thelbësor parimesh”, në zemër të të cilave qëndron “liria individuale” dhe “liria personale”, mbi të cilat nuk ka “asnjë vend për negociata”.

Pasi përshkruan mbështetjen e saj për të drejtat e abortit, ajo detajon “arsye legjitime që një grua të zgjedhë të bëjë një abort”, duke përfshirë rrezikun për jetën e nënës, përdhunimin ose incestin.

Ajo shkruan: “është e rëndësishme të theksohet se historikisht, shumica e aborteve të kryera gjatë fazave të mëvonshme të shtatzënisë ishin rezultat i anomalive të rënda fetale që ndoshta do të kishin çuar në vdekjen ose lindjen e foshnjës së vdekur. Ndoshta edhe vdekja e nënës. Këto raste ishin jashtëzakonisht të rralla dhe zakonisht ndodhën pas disa konsultimeve midis gruas dhe mjekut të saj. Si komunitet, ne duhet të përqafojmë këto standarde të arsyeshme. Përsëri, koha ka rëndësi”.

Më shumë se 90% e aborteve në SHBA ndodhin në javën e 13-të të shtatzënisë ose para saj, sipas të dhënave nga CDC. Më pak se 1% e aborteve ndodhin në ose pas javës së 21-të.

Melania Trump lëshon një thirrje dukshëm jo-Trumpiane për ndjeshmëri.

“Shumë gra zgjedhin abortet për shkak të shqetësimeve personale mjekësore” shkruan ajo, duke shtuar “këto situata me implikime të rëndësishme morale rëndojnë shumë mbi gruan dhe familjen e saj dhe meritojnë ndjeshmërinë tonë. Merrni parasysh, për shembull, kompleksitetin e natyrshëm në vendimin nëse nëna duhet të rrezikojë jetën e saj për të lindur”.

Së fundi, Melania Trump ofron një shprehje solidariteti me protestuesit për të drejtat riprodhuese.

Slogani ‘Trupi im, Zgjedhja ime’ lidhet në mënyrë tipike me gratë aktiviste dhe ato që rreshtohen me anën pro-zgjedhjes të debatit,” shkruan ajo.

“Por nëse mendoni vërtet për këtë, ‘Trupi im, Zgjedhja ime’ vlen për të dyja palët – e drejta e një gruaje për të marrë një vendim të pavarur që përfshin trupin e saj, duke përfshirë të drejtën për të zgjedhur jetën”.