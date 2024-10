Guardiola justifikohet: Haaland nuk më ka zhgënjyer kurrë, ja pse e zëvendësova

Pas kritikave për rezultatet e fundit në kampionat, Pep Guardiola i rikthehet fitores me Manchester City. E ka bërë këtë me një rezultat të pastër 4-0 si mysafir ndaj Slovan Bratislavës. Duke folur për “TNT Sports”, trajneri vlerësoi Ilkay Gundogan, i cili u rikthye këtë verë nga Barcelona:

"Ai luajti në një nivel që e dimë se mund ta bëjë. Kundër Newcastle ishte protagonist i një ndeshjeje jo shumë të mirë. Në fakt, e gjithë skuadra luajti ndoshta një nga ndeshjet më të këqijat që kam parë në 8 apo 9 vitet e fundit. Më pëlqen të jem trajner i kësaj skuadre, i dua lojtarët që stërvis çdo ditë”.

McAtee shënoi një gol të rëndësishëm për veten e tij…

Jemi shumë të lumtur për të. Ai është i adhurueshëm, të gjithë e duan. Lëviz shumë mirë në hapësira të ngushta. Ky gol do të jetë një nxitje e madhe për të. Ne duam ta bëjmë atë të ndihet pjesë e grupit, të jetë në gjendje të luajë pa asnjë hije dyshimi. Nuk do të jetë titullar këtë sezon, por në shumë ndeshje do të na ndihmojë, si sonte (dje). Gjithmonë mund të mbështetem tek ai.

Një tjetër performancë që ia vlen të kujtohet për Rico Lewis…

Mënyra se si ai luan… Nuk kam fjalë, sepse bën gjithçka.

A është Haaland i zhgënjyer për zëvendësimin?

Erling nuk është kurrë i zhgënjyer nga trajneri i tij… Kurrë, kurrë. Si trajner, jam më i sigurt dhe i lumtur kur Erling është në fushë. Unë do ta mbaj gjithmonë në fushë, por ndeshja ishte 3-0, pothuajse mbaroi, kur vendosa ta zëvendësoj. Me këtë sasi ndeshjesh që kemi përpara, duhet të kujdesemi për të. Ai mori një goditje të fortë në ndeshjen e fundit kundër Newcastle, prandaj pas 3-0 dhe një goli fantastik u ul në stol.