Fonseca: Na duhet mbrojtje perfekte ndaj Leverkusenit, nuk ka gjasa që Morata të startojë

Prag Champions-i për Milanin, në pritje të ndeshjes kundër Bayer Leverkusen. Trajneri i kuqezinjve, Paulo Fonseca, foli për këtë ndeshje në “Sky Sport”: "Morata? Nuk ka gjasa që ai të luajë. Nuk dua ta rrezikoj, sepse nuk është plotësisht mirë, edhe pse u stërvit dje".

Ndjenja është se era ka ndryshuar te Milani. A e kuptove këtë në ‘Milanello’?

Besimi brenda klubit, tifozëve dhe vetë lojtarëve sigurisht që ka ndryshuar. Megjithatë, skuadra ende nuk është afër asaj që dua si trajner. Duhet ta përmirësojmë lojën tonë pozicionale dhe shumë më tepër. Kemi hapësirë ​​dhe kohë për t’u përmirësuar.

Të luash hapur me një ekip që ka humbur vetëm dy herë në vitin 2024, si duhet të përgatitesh: më shumë psikologjikisht apo taktikisht?

Interi, gjithashtu humbi vetëm 2 ndeshje në sezonin e kaluar. Ata kanë një identitet të madh, por siç iu them lojtarëve të mi, këto ndeshje janë mundësi dhe duhen shfrytëzuar.

Marrëdhënia juaj me Leaon po rritet dhe përmirësohet. Si po kaloni me të?

Leao është një person që dëgjon dhe dëshiron të mësojë, që nga dita e parë që punojmë së bashku. Përditë shoh angazhimin total të tij.

Si do ta zëvendësosh Morata?

Nuk mund të them gjithçka, por Loftus është shansi më i mirë që kemi për ta zëvendësuar atë.

A e keni ndjerë besimin e klubit në periudhën e vështirë para derbit? Cili është referenca juaj; Ibrahimovic apo direkt pronarët?

Unë kam një marrëdhënie të mirë me të gjithë. Zlatan vjen shpesh në ‘Milanello’, flas rregullisht me të, po ashtu me Moncada, Furlani dhe Cardinale. Të gjithë më kanë dhënë gjithmonë besim dhe qetësi, kurrë asgjë ndryshe.

Cila është gjendja juaj shpirtërore për këtë “fillim të ri” në Champions League?

Unë kam gjithmonë besim, kjo është një ndeshje ndryshe. Është e vërtetë që kemi bërë mirë në Serie A ndeshjet e fundit, por duhet të them se Seria A është shumë ndryshe nga Champions League. Do të mbrohemi, sepse do të luajmë kundër një skuadre shumë të fortë. Kur të kemi topin, jam kurioz të shoh sjelljen e ekipit tim në një ndeshje tjetër nga ato që kishim në Serie A.

A ka ndonjë mënyrë tjetër për t’iu qasur Champions League me formatin e ri?

Kur i përgatis ndeshjet, i përgatis të gjitha momentet. Në mbrojtje duhet të luajmë në mënyrë perfekte për të fituar. E di që do të jetë e vështirë, por kur ta kemi topin duam të jemi sulmues.

Çfarë gabimi keni bërë me Liverpool-in, që nuk dëshiron ta shohësh sonte në mbrëmje?

Kemi bërë shumë gabime kundër Liverpool-it. Kur gabon kundër këtyre skuadrave është e vështirë, mendoj se kemi bërë më shumë gabime në mbrojtje.

Si do të donit ta përkufizonit modulin e Milanit?

Është e vështirë (qesh). Unë vazhdoj të them që nuk është 4-2-… Mund të jenë shumë gjëra, varet nga momenti, ku po luajmë. Duam të jemi sa më të fortë në sulm dhe në mbrojtje.