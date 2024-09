Kryesia e PD-së ndryshon datën e protestës, miraton datën 7 tetor.

Kryesia e PD-së ndryshon datën e protestës, miraton datën 7 tetor. Deputeti i PD-së, Edi Paloka njoftoi para demokratëve se thirrja për qytetarët është që të protestojnë duke nisur nga Kryeministria dhe më pas në të gjitha rrugët e kryeqytetit.

Fjala e Palokës:

Rendi kushtetues ka rënë dhe balanca mes pushteteve është asgjesuar. Në Shqipëri, një person i vetëm, Kryeministri, ka grumbulluar çdo pushtet në duart e tij. Ka asgjesuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme, përmes bllokimit prej 11 vjtësh të një Reforme Zgjedhore kuptimplotë, duke mos reflektuar asnjë prej Rekomandimeve të OSBE-ODIHR. Shkelja e barazisë së palëve në zgjedhje dhe mohimi i të drejtës për Qeveri asnjanëse Teknike për zgjedhjet e ardhshme, synojnë deformimin e vullnetit të qytetarëve dhe pengimin me forcë të rotacionit politik.

Edi Rama përdor Parlamentin, drejtësinë dhe mediat për të ruajtur pushtetin e tij personal dhe për të rrënuar ekonomikisht qytetarët shqiptarë. Maxhoranca në Parlament refuzon me votë të zbatojë vendimet e Gjykatës Kushtetuese për dorëzimin e bashkëpunëtorëve të tij përpara drejtësisë.

Lideri i opozitës dhe Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbahet në arrest shtëpie antikushtetues prej gati një viti përmes një dosje të fabrikuar nga PS, pa fakte, pa dëshmitarë, duke e penguar me forcë dhe pa ligj aktivitetin e tij politik.

Eurodeputeti Fredi Beleri u zgjodh duke qenë në burg, pasi u arrestua dy ditë para zgjedhjeve, pas një fushate publike deniguese nga kryeministri dhe pas një fitorje të pritshme të tij si kryebashkiak. Ndaj tij nuk u paraqit asnjë provë dhe nuk u lejua të betohej pas fitores së zgjedhjeve, sepse kryeministri e sheh Jugun e Shqipërisë si një pronë private për t’u pasururar përmes korrupsionit.

Këtë javë, nënkryetari i Grupit Parlamentar të PD, deputeti Ervin Salianji, u burgos në një proces gjyqësor politik, sepse denoncoi lidhjet e trafikantëve të drogës me qeverinë shqiptare, përkatësisht të vëllait të ministrit të brendshëm. Burgosja e një deputeti pa ligj dhe prova është mesazh politik për heshtjen e opozitës, asgjesimin e saj dhe ekzekutimin e lirisë së shprehjes.

Për këtë arsye, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike: Ditën e hënë, datë 7 Tetor 2024, ora 18:00, fton qytetarët shqiptarë të bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë, për të reaguar kundër padrejtësive me autor të vetëm Edi Ramën. Mospajtimi me padrejtësinë është mision i çdo qytetari të ndershëm shqiptar. Mospajtimi me të keqen fillon nga Kryeministria dhe shtrihet atë ditë në të gjithë rrugët e Tiranës.

TIRANË- Fjala e Berishës:

Burgosja e Ervin Salianjit, duhet të jetë për çdo demokrat, për çdo qytetar, arrestimi pa asnjë fakt, dokument i Sali Berishës në shtëpi, persekutimi i liderëve të tjerë të opozitës, rrëmbimi i mandatit të kandidatit të opozitës në Bashkinë e Himarës, Fredi Beleri, të gjitha këto së bashku janë kushtrime për opozitën, për PD-në, të përballet me këtë armik që çdo ditë bën çdo gjë për asgjësimin e tyre. Miqtë e mi, duhet të jemi të vetëdijshëm se sot çdo qëndrim me duarkryq, çdo qëndrim në mbrojtje, është lojë për Edi Ramën.

Është fitore për Edi Ramën. Ndaj dhe ne do kalojmë në sulm. Edi Rama ka instrumente për të na burgosur, ka instrumente për të mashtruar, por ne kemi instrumente që me guximin tonë, me revoltën tonë, e paralizojmë anekënd vend këtë narkoqeveri kriminale, armike e egër e lirive, e të drejtave, e dinjitetit, e qenies së shqiptarëve. Dhe sot është koha që të përdorim të gjitha këto instrumente. Të hidhemi në sulm me të gjitha mjetet e mosbindjes civile. Këto instrumente nuk janë 600 mijë shqiptarë që na kanë votuar zgjedhjet e fundit, jo, mjaftojnë vetëm disa mijëra prej tyre që sot janë gati në këmbë për rezistencë të qëndrueshme, pa kthim, deri në fitore, por presin udhëheqjen tuaj, frymëzimin tuaj, orientimin tuaj, organizimin tuaj, mobilizimin tuaj.

Ndaj dhe kjo mbledhje është thirrur për t’u rënë borive të betejës. Për përgjigjen tonë me datën 6 tetor. O sot o kurrë, pa kthim, të paralizohet qeveria gjer në vendosjen e qeverisë teknike. Është radha jonë dhe ne do i qëndrojmë. Vetëm kështu Shqipëria rikthehet në rrugën e ligjit, Kushtetutës. Vetëm kështu ndalohet rrokullisja e saj dhe shoqërisë sonë drejt abiseve të historisë. Por thirrja ime nuk është sot vetëm për ju të dashur demokratë.

Kjo thirrje është për çdo shqiptar pa dallim partie, përballë narkodiktaturës nuk ka demokrat, socialist, pa parti, të majtë ose të djathtë, sot çdo vijë ndarëse që ekziston dhe do ishte e ndershme në një situatë normale, është fshirë. Nuk ka vijë ndarëse kur përballë ke diktaturën e krimit, drogës, korrupsionit dhe vjedhjes së shqiptarëve. Prandaj sot çdo shqiptar është me ose kundër diktaturës. Dhe sot që hekurat e burgut hapen që të futet një djalë i ri e i pafajshëm, çdo shqiptar duhet ta kuptojë se edhe mosreagimi është një mbështetje ndaj diktaturës. Sepse edhe opozita ndaj opozitës është mbështetje e diktaturës.

Prandaj ndasive ton le t’u bëjmë një pauzë sepse një armik i vërtetë ka krijuar nevojën e bashkimit të mbarë shqiptarëve. Prandaj me 6 tetor, çdo opozitar, çdo shqiptar të largojë flamujt partiakë dhe të ngrejë vetëm flamurin kombëtar, flamurin e shpëtimit të Shqipërisë. Sepse demokracia, zgjedhjet e lira, sovraniteti, nuk i përkasin vetëm një partie, u përkasin të gjithë shqiptarëve. Vetëm bashkë, shqiptarët e fitojnë këtë luftë.