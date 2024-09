Horoskopi për nesër nga Paolo Fox për Dashin, Demin, Binjakët, Gaforren, Luanin dhe Virgjëreshën | E shtunë 28 shtator 2024

HOROSKOPI PAOLO FOX NESËR – Çdo ditë shumë lexues kërkojnë pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox, i konsideruar si një ekspert në fushën e astrologjisë. Më poshtë gjeni pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox për nesër, e shtunë 28 shtator 2024, për shenjat e Dashit, Demit, Binjakëve, Gaforres, Luanit dhe Virgjëreshës, përkthyer nga noa.al

DASHI

I dashur Dash, nuk duhet të tërhiqeni nga situatat negative. Forca shtytëse për të tilla, është e jashtëzakonshme. Nuk duhet të prisni zgjidhje të menjëhershme edhe në punë. Nga e diela Venusi nuk do të jetë më në opozitë. Historia e punës mund të rëndojë pak, por mos u shqetësoni.

Në këto 24 orë do t’ju duhet të përballeni me disa çështje pune që do t’ju testojnë, mos u dekurajoni sepse i keni ende mjetet. Hëna në aspekt të mirë ju ndihmon të qëndroni të qetë dhe të gjeni zgjidhje kreative. Në dashuri është një moment reflektimi, mund të ndjeni nevojën për të rishikuar disa situata. Shmangni diskutimet e panevojshme dhe fokusohuni në aspektet pozitive. Pasdite do të rikuperoni energjinë tuaj.

DEMI

I dashur Dem, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e shtunë 28 shtator 2024), jeni të etur për dashuri, por nuk duhet të shtyni shumë. E diela do ju shohë më të disponueshëm me partnerin/en. Disa prej jush do të kenë dyshime për punën gjatë orëve të ardhshme. Duhet të vlerësohen mundësitë. Bëjeni këtë me shumë kujdes.

Dita hapet me një tension të caktuar, veçanërisht në frontin e marrëdhënieve personale: jini të kujdesshëm dhe mos e detyroni dorën nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç dëshironi! Është e rëndësishme të mos merrni vendime të nxituara, veçanërisht nëse jeni në një fazë ndryshimi. Në punë mund të ndiheni pak të bllokuar por durimi do ju shpërblejë. Mbrëmja do jetë më e qetë dhe do të keni mundësi të relaksoheni. Kërkoni mbështetje nga njerëzit e dashur.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, yje të favorshëm në dashuri. Nuk mund të përjashtohet që gjatë orëve të ardhshme të mund t’i bëni gjërat ndryshe nga e kaluara. Disa do të shohin ndjesi më të mira të rizgjohen. Jupiteri në shenjë. Shfrytëzoni mundësitë.

Do të jetë një ditë interesante për ata që kërkojnë sfida të reja dhe mundësi profesionale. Në dashuri ka nevojë absolute për më shumë mirëkuptim dhe dialog, veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur konflikte apo nëse edhe çështje urgjente duhet të zgjidhen. Hëna ju stimulon të jeni më të hapur ndaj të tjerëve. Kini kujdes të mos jeni shumë impulsivë në zgjedhjet tuaja. Mbrëmje e këndshme me miqtë apo partnerin.

GAFORRJA

I dashur Gaforre, disa prej jush do të jeni në gjendje të kënaqeni me një aventurë. Një udhëtim në çift mund të përfshijë më shumë përgjegjësi se zakonisht. Të ka kthyer dikush shpinën? Mendoni se çfarë duhet të bëni. Ju do të duhet të zhvilloni një strategji fituese.

Kushtojini vëmendje financave tuaja, shmangni shpenzimet impulsive sepse tani nuk është koha! Në vendin e punës ka disa situata për të zgjidhur, asgjë që nuk mund ta menaxhoni me pak organizim. Në dashuri është koha për të lënë mënjanë krenarinë dhe për të kërkuar dialog. Shmangni konfliktet e panevojshme. Mbrëmja do jetë e përkryer për relaksim dhe rikuperim të energjisë.

LUANI

I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e shtunë 28 shtator 2024), do të shihni lidhje të reja të lindura edhe sajë Hënës në shenjën tuaj. Ju nuk keni nevojë të bëni hapa prapa. Jo tani. Ekziston një dëshirë e madhe për të përsosur një projekt.

Jeni super të vendosur dhe dëshironi të arrini qëllimet tuaja, vetëm kini kujdes që të mos përplaseni me ata që ju rrethojnë. Në dashuri, Hëna ju fton të jeni më të kuptueshëm dhe më pak kritikë. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante, por do të duhet të veproni me kujdes, rreziku për të prishur gjithçka është shumë i lartë! Mbrëmje e qetë, pothuajse “e bërë me qëllim” për të reflektuar mbi projektet tuaja të ardhshme.

VIRGJËRESHA

E dashur Virgjëreshë, nuk mungojnë mundësitë e mira për momentin. Në një miqësi keni nevojë për shumë mirëkuptim të ndërsjellë. Hëna ndodhet në shenjë dhe muaji përfundon me yje të mirë. Intuita të vlefshme për të ardhmen profesionale.

Dita mund të fillojë me disa ngjarje të vogla të papritura, me saktësinë tuaj do të arrini të menaxhoni gjithçka sa më mirë që të jetë e mundur, ndaj mos u shqetësoni! Në dashuri ka lajme pozitive sidomos për ata që kërkojnë një lidhje të re. Qëndroni të fokusuar në punë dhe mos e lini veten të shpërqendroheni nga çështje dytësore. Pasdite gjithçka do të duket më e qetë dhe më pak stresuese, fokusohuni në pjesën e dytë për të rregulluar disa gjëra ose thjesht pushoni!

SHENJA ME FAT PËR DITËN E NESËRME 28 SHTATOR 2024 SIPAS PAOLO FOX

Shenja më me fat mes jush, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër, është ajo e Virgjëreshës: nuk mungojnë mundësitë e mira. Në një miqësi keni nevojë për shumë mirëkuptim të ndërsjellë.

HOROSKOPI 28 SHTATOR PËR PESHOREN, AKREPI, SHIGJETARI, BRICJAPI, UJORI DHE PESHQIT