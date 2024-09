Ervin Salianji vendos të dorëzohet në polici, jo ngujimit në selinë e PD

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka vendosur të vetëdorëzohet në polici.

Salianji vendosi që këtë të premte 27 shtator ora 17.00 të dorëzohet në drejtorinë e Policisë së Tiranës për t’i kaluar më pas Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve e cila do të vendosë ta dërgojë në një qeli burgu të sigurisë së zakonshme.

"Janë pafund ata që më thonë pse i shkon përballë dhe padrejtesise, pse pranon te burgosesh duke shkuar vete, kur e di mirë që është goditje nën brez. Sepse unë e di mirë që kjo është e vetmja mënyrë tashmë. Për t’i thënë njerëzve, demokratëve, miqve që njeriu vlen nëse nuk përkulet nëse kundërshtarin e përballon me çdo mjet, me çdo mjet", shprehet Salianji.

Më herët Salianji mbajti një konferencë për media ku ndër të tjera dha këtë deklaratë:

"Unë jam sot një i dënuar politik me urdhër të Fatmir Xhafës dhe porosi të Edi Ramës. Ka shumë interpretime për rrjedhën e ngjarjeve dhe dënimin tim për “kallzim të rremë”, por vetëm nëj fakt, vetëm një provë, vetëm një të vërtetë.

Më 15 maj 2018 unë kam dalë nga kjo foltore, bashkë me zotin Bardhi dhe zotin Alibeaj, dhe kam publikuar një dokument të gjyktave italiane ku vëllai i ministrit të asokohe, Fatmir Xhafaj, rezultonte i dënuar në Itali me 7.4 vite burg. Ju ftoj ta ndiqni kallzimin tim “të rremë”.

Si Edi Rama dhe Fatmir Xhafa e mohuan faktin, të dy me një qëllim, mbrojtjen e qeverisë dhe klaneve të tyre në narkoshtetin që ishte themeluar ndërkohë.

Të vënë përballë provave të pakundërshtushme, të një përgjimi të bashkëpunëtorëve të tij dhe presionit të opozitës dhe publikut, Geron Xhafaj nga i pafajshëm dhe ‘burrë model’, sipas Ramës e Xhafajt, u vetëdorëzua në Prokurori dhe u kthye në Itali për të shlyer dënimin. Këtë Fatmir Xhafaj u betua se nuk do ma falte. Denoncimi im me fakte, që gjykata e quan “kallzim të rremë” i ndërpreu Xhafajt karrierën politike.

Edi Rama dhe Fatmri Xhafaj kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë, si shpagim kundër meje dhe opozitës, për atë denoncim dhe qindra të tjerë, që provuan se ata nuk janë funksionarë shteti por pupacë narkoshteti.

Pa modesti, mund të them se unë kam një kontribut të gjatë në Partinë Demokratike dhe sferën publike. Jam denoncues aferash korruptive të cilat e kanë shqetësuar dhe tërbuar Ramën dhe ministrat e tij.

Unë nuk shkoj në burg si kallzues i rremë, siç pretendon gjykaka e kunatave të belindave të PS apo Gencëve përfaqësues të PS në KQZ, por si politikan i ri i opozitës, që ka dëshmuar me prova, shqiptare dhe italiane, përfshirjen e ministrit dhe familjes së tij në narkotrafik.

Janë pafund ata që më thonë pse i shkon përballë dhe padrejtesise, pse pranon te burgosesh duke shkuar vete, kur e di mirë që është goditje nën brez. Sepse unë e di mirë që kjo është e vetmja mënyrë tashmë. Për t’i thënë njerëzve, demokratëve, miqve që njeriu vlen nëse nuk përkulet nëse kundërshtarin e përballon me çdo mjet, me çdo mjet.

Nuk më trembin. Përballë do më kenë sot, pas një viti, e me vite me radhë. Burgosja ime është pjesë e planit të Ramës dhe marionetave të tij socialiste në drejtësi për të goditur opozitën.

Mund të gjykoni secilin nga ne per shumë e shumë, por mbetet çështja: si ka mundësi që krerët e opozitës, duke filluar nga Sali Berisha janë në burg ose në ndjekje penale?! Si ka mundësi që, të gjithë ata që u prishin skemën e vjedhjes dhe shkatërrimit të vendit shkojnë në burg?! Ne Himarë, sapo Beleri fitoi me votë këta u kthyen për ta mposhtur me burg.

Sali Berisha u mori 600 mijë vota pa vulë, pa fonde, pa emër në listën e votimit, dhe këta i erdhën me pranga.

Unë çorra fasadën me denoncime dhe prova, me audio dhe video, këta perpeliten te më mposhtin me burg.

E si mund të ketë dorëzim! Nuk mund të dorëzohemi!

Është dita jonë e forcës!

Në 6 tetor në Tiranë te jemi bashke, te mblidhemi te forte per te shuar e nbytur gëzimin e lig se ata po e shfarosin Partine Demokratike, se po shfarosin e syrgjynosin demokratet, nuk e bejne dot.

Shqipëria është e jona e njerezve qe e duan si vend mundesish, jo vend hajnish.

Kjo nuk është një thirrje o sot o kurrë, është një deklaratë “gjithmonë” dhe këtu!