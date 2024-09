Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 27 shtator 2024: të 12 shenjat zodiakale

Ju sjellim horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra e sotme astrologjike të premten 27 shtator 2024 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, përkthyer nga noa.al.

Dashi

Mes ditës së sotme dhe të dielës do të jetë e mundur të shënoni një goditje të bukur, veçanërisht nëse ka pasur momente të vështira në dashuri mes të mërkurës dhe të enjtes. Në këtë periudhë, çiftet e forta përjetojnë keqkuptime që vijnë jo për shkak të ndjenjës së shpërfilljes, por për shkak të mungesës së kohës. Në jetën e përditshme ka shumë angazhime. Disa nga ju po revolucionarizojnë jetën e tyre. Nëse një person nga e kaluara shfaqet përsëri, mos thoni jo nëse nuk jeni vërtet shumë të zemëruar. Kjo është një periudhë e dobishme për pajtime.

Demi

Mes sot dhe nesër dikush mund t’ju bëjë të humbni durimin. Kështu që do të jetë e rëndësishme të qëndroni të qetë; pikërisht në nivel sentimental apo familjar ka kontraste të vogla apo të mëdha. Për më tepër, për sa kohë që argumentet ose sulmet ju shqetësojnë, ju mund t’i toleroni, por kur ato përfshijnë njerëz që doni, familjen, prindërit ose fëmijët, atëherë gjërat ndryshojnë. Dhe zemërimi shtohet shumë. Kështu që e kuptoj që është e vështirë, por qëndroni të qetë. Nëse nuk ndiheni më mirë nga sot në të nesërmen, shtyni çdo lloj marrëveshjeje, mosmarrëveshjeje ose takimi deri të dielën.

Binjakët

Teorikisht nuk duhet të ketë zënka, krahasuar me verën, kohë kur të paktën keni mbyllur situata komprometuese. Dhe kjo është arsyeja pse më e keqja më në fund ka mbaruar dhe mendoj se i keni të gjitha mjetet për t’u marrë me atë që nuk shkoi mirë. Unë ende ndjej presion mbi ju. Për punën ka kohë dhe ritme të reja. Ose të paktën do të donit që diçka të ndryshonte. Tranziti i ri i Mërkurit ndihmon për të rizbuluar qetësinë e mirë, por edhe aftësinë për veprim që ka munguar gjatë muajve të fundit, së bashku me kreativitetin.

Gaforrja

Nuk duhet të fajësoni të tjerët nëse diçka nuk shkon, ka të ngjarë që në dy muajt e fundit edhe ju të keni ngritur bujë ose të keni krijuar probleme, vetëm për t’u dëgjuar ose për t’u hakmarrë për një gabim të menjëhershëm. Marsi në opozitë flet për një tension të caktuar që është në ajër. Ata që punojnë si punonjës janë të lodhur por këtë fundjavë do të ketë mundësi të bëjnë diçka të këndshme. Duhet të harroni të shkuarën, ndjenjat kanë përjetuar një shtator shumë të rëndë por që nga data 23 diçka ka ndryshuar në zemrën tuaj. Tani ju keni mundësinë të kuptoni më mirë se çfarë është e mirë për ju, por edhe atë që nuk ia vlen të jetohet më.

Luani

Një ditë që favorizon diskutimin, krenaria është në kulmin e saj duke qenë se Hëna kalon kalimthi nëpër hapësirën tuaj. Nëse punoni mund të arrini shumë në këtë periudhë, fitore të reja, rritje të aftësive sinjalizohen pikërisht nga ky qiell. Nëse ka diçka, është dashuria ajo që na shqetëson. Dhe këtu ju duhet të kuptoni se çfarë po përjetoni. Është e qartë se historitë që vazhdojnë prej disa kohësh nuk do të lëkunden, përderisa të ketë themele të mira. Por është gjithashtu e vërtetë që ata që u ndanë në fillim të vitit nuk kanë gjetur ende ekuilibrin e duhur. Beqar në kërkim të një dashurie tërheqëse…

Virgjëresha

Tani mund të bësh shumë, vera ishte një sezon përgatitjesh, tani kalojmë në aksion. Shumë varet nga rrethanat individuale. Deri para disa muajsh keni dashur të hiqni dorë nga gjithçka dhe kjo nuk do të thotë që nuk e keni bërë. Të gjitha rreziqet duhet të llogariten me kujdes. Kështu që unë mendoj se ka një gatishmëri për të vënë veten atje në situata të tjera. Duke thënë këtë, tani mund të merrni diçka më shumë, më bindëse të dielën më 29 dhe të hënën më 30. Ka pasur blloqe, por ne po shkojmë drejt horizonteve të reja, dhe kjo vlen edhe për dashurinë.

Peshorja

Peshorja është shenja e çiftit, gjërat shkojnë mirë kur kanë në krah një person mbështetës. Megjithatë, mbaj mend që muajt e fundit kanë qenë të vështirë dhe tashmë vitin e kaluar pati nga ata që duhej të pranonin se ishin rrethuar nga njerëz të pabesë. E gjithë kjo ka çuar në një agjitacion të mjaftueshëm që mund të ndihet; Marsi përballë flet për tensione, një situatë në nivel fizik që ende nuk është ideale. Ndoshta ju dëshironi të rikuperoni një histori, por ka nga ata që nuk janë dakord me ju. Le të mendojmë për punën që do të forcohet nga një lidhje e bukur e Diellit dhe Mërkurit në aspekt të madh me Jupiterin. Lajm i mirë, ide fituese.

Akrepi

Në një klimë të përgjithshme rikuperimi dhe zgjedhjesh të mëdha për jetën, kjo ditë lë pak për të dëshiruar. Mendoj se ka vetëm një rënie fizike, asgjë më shumë, për më tepër që tashmë ka një rikuperim të dielën. Mos u dorëzoni vetëm tani, sepse jemi vetëm në fillim të një faze transformimi të madh që do të arrijë kulmin në verën e vitit të ardhshëm. Ata që kanë bërë të njëjtën gjë për një kohë të gjatë do të donin të ndryshonin dhe do të mund ta përballojnë shumë shpejt. Marrëdhëniet e dashurisë janë të rëndësishme dhe unë gjithashtu e shtrij konceptin tek familja dhe miqtë.

Shigjetari

Ju nuk keni dëshirë të mbylleni brenda, ky është një qiell plot vitalitet, ashtu si ju. Kjo është arsyeja pse nga sot dhe nesër duhet të angazhoheni për të bërë diçka të këndshme, këto janë 48 orë që ju japin më shumë qetësi. Dhe vërtet keni nevojë për qetësi pasi disa referenca pune kanë ndryshuar kohët e fundit, jo gjithmonë me vullnetin tuaj. Trupi është nën presion, një shenjë e qartë se jeni duke bërë shumë gjëra dhe ndoshta duhet të ndiqni një mjeshtër, një mësues për të përfunduar atë që keni në mendje.

Bricjapi

Pasi të jetë kapërcyer kundërshtimi i Hënës, kjo ditë funksionon më mirë, me të vërtetë po shkojmë drejt një të diele të këndshme. Mundohuni të gjeni dashuri të sinqertë nëse zemra juaj ka qenë e vetmuar për një kohë të gjatë. Bricjapi është një shenjë që nuk dorëzohet menjëherë, duhet kohë para se të vendosë të jetë me një person. E kuptoj që tradhtitë dhe pabesi janë edhe më djegëse. Tre javët e para të shtatorit nuk ishin tërheqëse. Siç e shpjegova disa ditë më parë, nëse një ndjenjë nuk mund të deklarohet publikisht tani për tani, si një flashback, do të keni mundësinë ta përjetoni në mënyrë klandestine. Që nuk të pëlqen, por siç thonë domosdoshmëria e bën virtytin…

Ujori

Shumë thonë se ju jeni një person i diskutueshëm. Në realitet kjo nuk është në të vërtetë rasti. Ju jeni thjesht një djalë që shkon kundër grurit. Pra nuk ju pëlqejnë të gjitha klishetë, paragjykimet, idetë tradicionaliste. Është e qartë se nëse e gjeni veten duke u përballur me njerëz që i konsideroni shtypës dhe të pandjeshëm, do të thoni atë që mendoni me çdo kusht. Sot është më e lehtë të nervozoheni, qoftë edhe të bëni një shpërqendrim të vogël. Edhe në një periudhë fuqie të madhe, këto dy ditë kërkojnë maturi. Nëse ka ndonjë gjë për të sqaruar, prisni të dielën.

Peshqit

Planetët e momentit janë në favor, një situatë astrologjike ndryshe nga ajo që keni përjetuar në muajin gusht; Unë insistoj në këtë pikë në mënyrë që ju të vini re ndryshimin. Jeni një person emocional, nuk i lini gjërat të rrëshqasin mbi ju, është normale që keni një ndjeshmëri mbi mesataren. Nëse ka pasur një situatë të veçantë në familje dhe duhet të diskutoni për çështjet e trashëgimisë, parave, është e lehtë të arrini një zgjidhje. Në dashuri diçka po ndryshon në jetën tuaj, por këtë herë në një mënyrë pozitive. Secili ka jetën e tij emocionale, ka nga ata që rikuperohen, ndryshojnë, kthehen në lojë…