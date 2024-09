‘Spitali i vdekjes’, Onkologjiku pa ilaçe dhe me aparatura të prishura!

Disa javë pas skandalit që preku Spitalin Onkologjik në QSUT, ku mjekët kishin krijuar një skemë për t’i çuar pacientët te privati, ky repart vijon të lëngojë.

Qindra pacientë me sëmundje kancerogjene po vuajnë sorollatjet në këtë spital, duke rrezikuar edhe jetën. Fiks Fare ka bërë një vëzhgim disa javor në këtë spital, ku ka mungesa në medikamente jetësore dhe prishje të aparaturave po jetësore për të bërë kimioterapi dhe rreze. Por, për çudi, ilaçet që janë për përdorim spitalor gjenden në farmacitë afër QSUT-së.

Dy ditët e fundit, të mërkurën dhe të enjten (26.09.2024), qindra pacientë që vuajnë nga kanceri i zorrës së trashë janë lajmëruar me telefon nga stafi i këtij spitali se aparatura që bën këto rreze është prishur.

Mungojnë ilaçet e zorrës së trashë dhe vezoreve

Fiks Fare ka bërë një vëzhgim disa javor në Spitalin Onkologjik në QSUT, ku është konstatuar mungesa e dy medikamenteve, të cilat përdoren për kimioterapi. Këto dy medikamente janë “Irinotekani” dhe “Carboplatine”. “Irinotekani” është një medikament, i cili shërben për trajtimin e kancerit të zorrës së trashë. Ndërkohë, “Carboplatina” përdoret për trajtimin e kancerit të avancuar të vezoreve.

Gazetarët e Fiks Fare biseduan me pacientë, të cilët tregojnë se kanë hasur shumë vështirësi në gjetjen e ilaçeve për kimioterapitë. Dy pacientë tregojnë se e blejnë ilaçin në farmaci private afër QSUT-së, pasi në Onkologjik nuk ka dhe se këtë medikament, pasi e blejnë në privat, e bëjnë në spital. Fiksi bisedoi edhe me kryeinfermierin dhe një infermiere të Onkologjikut, të cilët pranojnë se ka mungesë të këtyre medikamenteve. Ata pranojnë se këto dy medikamente janë në mungesë prej ditësh dhe se nuk e dinë se kur mund te vijnë. Kryeinfermieri tha se ka nisur një mesazh në mëngjes që këto medikamente mungojnë dhe se janë në pritje të përgjigjes së tyre.

Por, çfarë u ndodh pacientëve nëse nuk marrin këto medikamente?! Mjekja e vetë Onkologjikut thotë se “Carboplantina” mund të zëvendësohet, por s’ka të njëjtin efekt! “Këto ilaçe janë në mungesë dhe nuk e dimë se kur mund të vijnë. Ajo thotë se medikamenti “Irinotekan” nuk ka zëvendësues. Mjekja pohon se gazetarët e Fiksit duhet të flasin me mjeken që e ndjek pacienten dhe ajo mund të ndryshojë dozën. Ilaçet spitalore mungojnë në shtet, blihen në farmaci private!

Përgjegjësit e Onkologjikut e pranojnë se ka mungesa të dy medikamenteve, por ato gjenden lehtësisht në farmacitë private edhe pse janë ilaçe spitalore. Fiksi nuk e gjeti ilaçin në Onkologjik, por në farmaci private, shumë afër derës së QSUT-së!

“Irinotekani” dhe “Carboplatina” janë dy medikamente që nuk lejohet të shiten në farmaci. Fiksi u interesua në një nga farmacitë pranë spitalit të QSUT dhe arritën të gjenin “Carboplatinën”, e cila kushtonte 100 mijë lekë.

Pas këtyre problematikave, Fiksi shkoi në Drejtorinë e Spitalit “Nënë Tereza”, për të pyetur për dy medikamentet jetësorë. Por, edhe në këto zyra, gjen të tjerë pacientë dhe të afërm të tyre që kërkojnë të trajtohen. Ata prisnin një përgjigje për mungesën e medikamentit “Irinotekan”. Një nga qytetarët thotë se është hera e katërt që ka mungesa të tilla dhe se kjo gjë po kthehet në një problem shumë të madh, pasi nuk po arrijnë të marrin mjekimet në kohë.

Gjithashtu, pacientja tha se ka 4 kimioterapi që nuk i ka bërë, të cilat dita ditës po i shtyn si pasojë e mungesës së këtij ilaçi dhe gjithmonë është e njëjta situatë. Ky është një ilaç i cili mund të merret vetëm pranë spitalit pasi në farmaci nuk është e lejuar të shitet.

Ndërsa, për spitalet private, pacientët thonë se nuk kanë mundësi që t’i marrin. Gjithashtu ata thanë se kanë shkuar disa herë pranë zyrave të QSUT-së për informacion, por nuk marrin asnjë përgjigje.

Një nga pacientet që ndodhej në atë zyrë u shpreh se ka bërë një kërkesë pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe në përgjigjen që i ka ardhur nga ata ju është thënë se bari “Irinotekan” nuk ka mungesë në Onkologjik dhe se spitali është furnizuar. Por, dhe pas kësaj përgjigje, në spital mungon ky medikament!

QSUT-ja: Lekët janë, por ka pasur vonesa në furnizim dhe prodhim!

Shefja e informacionit thotë se bari “Irinotekan” ka mungesë, ndërsa për “Carboplatinën” tha që nuk ka asnjë informacion. “‘Irinotekani’ do të vijë ditën e hënë dhe se kjo është përgjigja ime e fundit” pohon përgjegjësja. Gjithashtu ajo shton se magazina-depoja nga e cila e marrin këtë medikament, nuk ka pasur në gjendje për momentin.

Fiks Fare kërkoi një informacion zyrtar nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Ky institucion, në përgjigjen e tyre, shprehet se: “Lidhur me kërkesën tuaj për barin ‘Irinotekan’, ju informojmë se kemi furnizim të mjaftueshëm për të mbuluar nevojat dhe çdo pacient është duke marrë terapinë e indikuar nga mjekët”. Por, krejt të kundërtën thonë pacientët, të cilët thanë se kanë humbur nga 4 seanca kimioterapie për mungesën e këtij bari.

Më tej, në përgjigje QSUT shton se “ka një kontratë në fuqi për furnizim me bar ‘Irinotekan’ dhe furnizimi ka qenë periodik, por me raste sporadike kemi pasur vonesa në furnizimin me këtë medikament”. Pra, Spitali pranon se ka pasur vonesa në furnizim me këtë medikament!

Ndërkohë, për mungesën e barit “Carboplatin”, QSUT shkruan se “ka kontratë të lidhur për furnizimin e tij, por si pasojë e problematikave të prodhimit, herë pas here kemi hasur në mungesa, të cilat lidhen me prodhimin, jo me fondet apo procedurat e QSUT. Nga ana jonë janë marrë të gjitha masat për të mbuluar nevojat.” Për të dyja ilaçet, drejtoria e Spitalit ka pranuar se ka mungesa. Mungesa të cilat sorollasin dhe rrezikojnë jetën e pacientëve me sëmundje të rënda!

Prishet aparatura e rrezeve, mjekët: Tani, me shpresë te Zoti!

Në redaksinë e Fiks Fare kanë mbërritur të tjera informacione për Spitalin Onkologjik. Pacientë dhe familjarë të tyre ankohen edhe për aparatin e rrezeve, i cili iu bëhet të sëmurëve me kancer të zorrës së trashë.

Këta pacientë duhet të bëjnë një seri trajtimesh, 5 herë në javë, nga e hëna në të premte, pa ndërprerje. I gjithë procesi zgjat rreth 1 muaj.

Por, ditën e mërkurë dhe ditën e enjte (sot, 26.09.2024) pacientët dhe familjarë të tyre janë lajmëruar nga stafi i Onkologjikut se ky aparat është prishur. Sipas mjekëve dhe personelit, po bëhet një tentativë për ta rregulluar, por ajo dështoi të mërkurën dhe të enjten. Për ditën e premte, stafi shkruan se “me shpresë të Zotit”.

Kamera e Fiksit shkoi sërish në Spitalin Onkologjik, ku pyeti personelin për prishjen e këtij aparatit të rrezeve. Ata pranojnë se një aparaturë e quajtur “Vomat” është prishur prej disa ditësh. Sipas tyre, punon një tjetër aparaturë e ngjashme, por ajo nuk është efektive.

Veprimet apo mosveprimet e drejtuesve të Spitalit Onkologjik rrezikojnë çdo ditë që mijëra pacientë të mos trajtohen me ilaçe dhe aparature jetësore.