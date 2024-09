Tartrazina për ta bërë lëkurën transparente dhe vëzhguar organet e brendshme, çfarë dihet deri tani

Një ditë, ndoshta, nuk do të jetë e nevojshme të kryhen rreze “x” ose ultratinguj (grafi, skaner, rezonancë magnetike) për t’i diagnostikuar sëmundjet te njeriu. Shkenca po punon që përmes aplikimit të një xheli, lëkura të bëhet transparente. Duket si fantashkencë, por kjo është pikërisht ajo për të cilën shkencëtarët po punojnë. Tartrazina është një ngjyrues ushqimor që përdoret zakonisht në një numër të madh të preparateve industriale, ushqimeve, pijeve dhe ilaçeve, që iu jep atyre ngjyrë portokalli. Ky suplement i karakterit ekonomik deri tani, megjithatë, ka potencialin për të revolucionarizuar diagnostikimin mjekësor. Një ekip studiuesish nga “Stanford University” ka zbuluar që, nëse aplikohet në mënyrë specifike, tartrazina mund ta bëjë lëkurën përkohësisht transparente, në mënyrë që organet dhe proceset fiziologjike të mund të shihen me sy të lirë, pa ndërhyrje invazive.

Tartrazina, magjia e transparencës – Parimi i këtij zbulimi është i lidhur me aftësinë e tartrazinës për të ndikuar në shpërndarjen e dritës në indet biologjike. Normalisht, drita nuk mund të depërtojë në inde të tilla si lëkura për shkak të strukturës komplekse të brendshme të përbërë nga proteina, yndyrna dhe lëngje qelizore, të cilat kanë indekse të ndryshme refraktive. Ndryshueshmëri që shkakton të ashtuquajturin fenomen " scattering. Kjo na pengon të shohim përtej sipërfaqes së trupit të njeriut. Megjithatë, studiuesit kanë zbuluar se, duke modifikuar indeksin e thyerjes së indeve përmes aplikimit të tartrazinës në tretësirën ujore, është e mundur të zvogëlohet ky fenomen, duke i bërë indet më transparente ndaj dritës së dukshme.

Si funksionon tartrazina – Tartrazina ka një karakteristikë të veçantë optike; thith fort dritën blu në një gjatësi vale prej 428 nm, por e lë dritën e kuqe pothuajse të paprekur, mbi 600 nm. Kjo lejon që indeksi i thyerjes së ujit në të cilin është tretur të ndryshohet, duke e bërë atë të përkojë me atë të yndyrave në inde. Në këtë mënyrë, drita kalon nëpër inde pa shpërndarje normale. Me rritjen e përqendrimit të bojës, indet që janë normalisht opake, si lëkura dhe muskujt, bëhen transparente, duke lejuar kështu të shihen organet e brendshme.

Një trajtim krejtësisht i kthyeshëm – Tipari më interesant i kësaj teknike? Kthyeshmëria e tij e plotë. Eksperimentet e kryera mbi brejtësit kanë treguar se gjendja transparente e lëkurës është e përkohshme. Boja eliminohet vetvetiu nga trupi brenda 48 orëve, kohë pas së cilës indet kthehen në errësirën e tyre origjinale, e cila duhet të mbrojë kundër efekteve anësore të përhershme. Duhet thënë se ende nuk janë kryer eksperimente mbi njerëzit dhe se është ende herët për të arritur në përfundime në këtë kuptim.

Aplikacionet e mundshme – Megjithatë, implikimet e këtij zbulimi janë të gjera dhe potencialisht revolucionare. Aftësia për ta bërë lëkurën transparente mund të lehtësojë shumë procedura diagnostikuese, nga identifikimi i lezioneve të brendshme deri te monitorimi i patologjive të tretjes, identifikimi i hershëm i tumoreve etj. Edhe lëvizshmëria e zorrëve, madje mund të vërehej drejtpërdrejt. Për më tepër, falë përqendrimit më të madh të dritës, që do të arrinte tek indet, kjo teknologji mund të përmirësojë efektivitetin e terapive me lazer për trajtimin e qelizave prekanceroze. Ose më thjesht, mund të përmirësojë dukshmërinë e venave për marrjen e gjakut ose të thjeshtojë heqjen e tatuazheve me lazer.