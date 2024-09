Horoskopi nga Paolo Fox për nesër, për Peshoren, Akrepin, Shigjetarin, Bricjapin, Ujorin dhe Peshqit | E hënë 23 shtator 2024

HOROSKOPI PAOLO FOX NESËR – Çdo ditë shumë lexues kërkojnë pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox, i konsideruar si një ekspert në fushën e astrologjisë. Më poshtë gjeni pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox për nesër, e hënë 23 shtator 2024, për shenjat e Peshores, Akrepit, Shigjetarit, Bricjapit, Ujorit dhe Peshqve përkthyer nga noa.al.

PESHORJA

Të dashur Peshore, të rinjtë e lindur në këtë shenjë do të kenë mundësi të mira gjatë orëve në vijim, Venusi do të sjellë besim më të madh në aftësitë e tyre. Investimet e bëra vitin e kaluar kanë filluar të jenë fitimprurëse dhe ata që duan të shesin ose blejnë do të mund të mbështeten në një Jupiter të favorshëm. Kreativiteti inkurajohet. Tani do të ishte më mirë të përqendroheni në prioritetet tuaja dhe të shmangni debatin me shumë njerëz, edhe nëse keni të drejtë.

AKREPI

I dashur Akrep, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 23 shtator 2024), Marsi dhe Mërkuri kanë fuqinë për të larguar shqetësimet, madje edhe ato të rënda në peshë. Ata që e kanë çliruar veten nga një barrë dhe duan të çojnë përpara një iniciativë do të kenë një mundësi shtesë. Ky shtator, i cili tashmë po i vjen fundi, do të ndihmojë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, çështjeve ligjore apo problemeve financiare. Afërdita që hyn në shenjë në fund të muajit do të ndihmojë nevojat dhe dëshirat për dashuri. Mundohuni të jeni optimistë, sepse një periudhë veçanërisht premtuese do të fillojë, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndjenjat.

SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, në këtë moment mund të keni një vizion më të qartë për të ardhmen; shumë pak duhet bërë akoma që të realizoni dëshirën për të rinovuar një marrëveshje. Angazhimet e vjeshtës do të jenë shumë të lodhshme. E dini se çfarë ju pret, për këtë kemi folur që para verës. Tek çiftet që kanë në lidhje afatgjatë mund të shfaqet dëshira për t’u larguar për pak kohë, për të qenë vetëm: asgjë për t’u shqetësuar! Do të jetë vetëm një nevojë për të rikuperuar hapësirën e vet.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, kundërshtimi i Marsit mund të tensionojë disa situata gjatë orëve në vijim… Nxitimi nuk duhet të bëhet këshilltar i keq. Jo tani. Ju pëlqen të jepni më të mirën tuaj, por lodheni shumë, veçanërisht nëse keni punuar shumë gjatë muajit gusht. Marsi përballë sjell ditë të lodhshme dhe rrethanat e vogla mund t’ju bëjnë nervozë. Kjo situatë mund të sjellë vështirësi në punë, ndaj do të duhet të përpiqeni të çliroheni nga disa shqetësime apo frikëra të panevojshme. Mos e mbingarkoni veten: duhet të rikuperoni energjinë tuaj.

UJORI

I dashur Ujor, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 23 shtator 2024), ky është ende një muaj angazhimi. Do të ketë (ose tashmë është) për të kaluar një test, një provim, kontakte me njerëz në fushën juridike, kontabilistë, noterë ose njerëz me të cilët do të zgjidhen çështjet në lidhje me pronën, shtëpinë ose të tjera. Shpenzime shtëpiake, rinovim i vogel nëse është në pronesi, apo qera. Me Jupiterin në favorin tuaj, zgjidhjet janë të mundshme. Fundi i muajit mund të nxjerrë në pah ato probleme në dashuri që janë ende të pazgjidhura.

PESHQIT

Të dashur Peshq, disonanca mes Jupiterit dhe Saturnit do të ndihet edhe për pak kohë, punonjësit do të mbeten të lodhur duke u zhytur në ritmet e punës. Të lindurit e shenjës, të rraskapitur nga muaj të tëra keqkuptimesh, do të mund të ndërmarrin veprime gjatë orëve të ardhshme; vetëm ata që kishin frikë nga mundësia e një ndarjeje tani do t’i drejtohen përballjes me faktet. Më e keqja ka mbaruar. Tani e tutje do të keni më shumë përqendrim dhe qartësi, ide fituese. Nëse keni diçka të madhe për të planifikuar për vitin e ardhshëm, do të keni dritën jeshile.

SHENJA ME FAT PËR NESËR 23 SHTATOR 2024 SIPAS PAOLO FOX

Shenja më me fat mes jush, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër, është ajo e Peshores: Gëzuar ditëlindjen Peshorja! Peshorja feston muajin e saj të referencës. Kështu Dielli formon një çift të bukur me Jupiterin tek Binjakët, i cili gjithashtu favorizon Ujorin: një aspekt i mirë për të gjitha shenjat e ajrit. Sidomos të rinjtë e lindur në shenjën e Peshores do të kenë mundësi të mira gjatë orëve në vijim.

