Horoskopi për nesër nga Paolo Fox për Dashin, Demin, Binjakët, Gaforren, Luanin dhe Virgjëreshën | E hënë 23 shtator 2024

HOROSKOPI PAOLO FOX NESËR – Çdo ditë shumë lexues kërkojnë pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox, i konsideruar si një ekspert në fushën e astrologjisë. Më poshtë gjeni pasqyrën e horoskopit të Paolo Fox për nesër, e hënë 23 shtator 2024, për shenjat e Dashit, Demit, Binjakëve, Gaforres, Luanit dhe Virgjëreshës, përkthyer nga noa.al

DASHI

Dashi i dashur, në këtë periudhë jeni nën krahun mbrojtës të Jupiterit, veçanërisht në punë; kushdo që dëshiron të lëvizë, të rishikojë një projekt ose të realizojë një gjë që ka në program do të ketë një intuitë të mirë në këto orë të para të javës së re. Nga ana tjetër, Marsi dhe Venusi në aspekte të kundërta sjellin disa dyshime përsa i përket marrëdhënieve dashurore dhe shoqërore. Për fat të mirë, Venusi nuk është më kundër: do të mund ta riktheni dashurinë në plan të parë, të afroheni më shumë me një person.

DEMI

I dashur Dem, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 23 shtator 2024), ajo që po përjetoni është përballja me një muaj sfidues që do të çojë në disa kënaqësi të rëndësishme. Siç sugjeron horoskopi i Paolo Fox për nesër, do t’ju duhet të punoni shumë për të rregulluar aspektin financiar. Kushtet tuaja të punës kanë ndryshuar që nga viti i kaluar. Krahasuar me muaj më parë, keni arritur të rifitoni shumë më tepër qetësi. Venusi në opozitë imponon maturi. Marrëdhëniet e oksiduara nga koha mes kolegëve ose me shefin mund të pësojnë ndryshime të thella.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, kalimi i Jupiterit në shenjën tuaj vazhdon: dyshimet e përjetuara gjatë gushtit mund të fashiten. Për sa i përket punës, nëse ka hezitime për vazhdimin e një angazhimi, nuk përjashtohet që pas një gushti të heshtur të vijë një përgjigje. Muaji shtator do të përfundojë në mënyrë të vlefshme, edhe për ndjenjat. Është mirë ta trajtoni veten me disa momente relaksi të merituar.

GAFORRJA

I dashur Gaforre, ata që janë të lodhur nga një aktivitet i sforcuar gjatë orëve të ardhshme mund të kërkojnë diçka ndryshe. Bashkëpunimet e reja do të lindin nën një këndvështrim interesant. Mos harroni se edhe ata që përpiqen të rikuperojnë një punë të ndërprerë vitin e kaluar do të mund të kthehen në lojë me idenë e duhur. Që tani e tutje, deri në mes të tetorit, do të jetë thelbësore të përpiqeni të kuptoni se cilët njerëz janë në anën tuaj dhe cilët jo.

LUANI

I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 23 shtator 2024), Jupiteri do të jetë ende në formë të shkëlqyer; ne duhet të përfitojmë nga ky trend ideal për të bërë lëvizjet e duhura duke qenë se pjesa e parë e vitit u dominua më shumë se çdo gjë tjetër nga eksperimentet apo problemet. Historitë e reja janë pak të lëkundshme, ndërsa në çiftet afatgjatë mund të ketë keqkuptime ose distanca të vogla për t’u kapërcyer.

VIRGJËRESHA

Të dashur Virgjëresha, vazhdoni të mbani një qëndrim të kujdesshëm në punë. Kujdes. Mërkuri do të jetë aktiv në shenjën tuaj deri më 26 shtator. Ka disa kohë që ka njerëz të rinj ndikues dhe ne ende duhet të përballemi me disa dyshime dhe të përshtatemi me një stil të ri jetese. Në dashuri, kalimi i ri i Venusit do të jetë interesant. Diçka e mirë do të ndodhë mes datës 29 dhe 30. Duhet të lehtësoni sadopak barrën e përgjegjësive.

SHENJA ME FAT PËR DITËN E NESËRME 23 SHTATOR 2024 SIPAS PAOLO FOX

Shenja më me fat mes jush, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër, është ajo e Dashit: jeni nën krahun mbrojtës të Jupiterit, veçanërisht në punë.

