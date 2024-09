Nëna e At Nikolla Xhufka: I them bravo të qoftë, vazhdo përpara!

TIRANË- Pak ditë më parë janë publikuar disa biseda private të At Nikolla Xhufkës, të cilat kanë ngritur dyshime se prifti mund të jetë në një lidhje dashurie me një burrë tjetër.

Ai ka reaguar ne rrjetet sociale duke thënë se ky është një montazh i një televizioni dhe bisedat nuk janë të vërteta por atë duan qe ta fusin ne kurth. Më tej Xhufka lë në hije skandalin ku u përfshi duke thënë se në fakt sulmet janë ndaj kishës së Fan Nolit dhe jo ndaj tij.

Në një intervistë për emisionin People në Euronews Albania, At Nikolla Xhufka përgënjeshtroi bisedat e publikuara në emisionin investigativ dhe u shpreh se familja e ka mbështetur duke mos besuar asgjë nga ato që ai i cilëson sajime me inteligjencë artificiale.

Nëna e priftit tha se asgjë nga ato që është publikuar nuk është e vërtetë apo e vërtetueshme. Ai theksoi se e mbështet të birin në rrugën e vet dhe i kërko të vazhdojë pa u ndalur në misionin e tij.

“Momenti normal që është shokues, por për sa kohë fëmija im nuk ka kryer marrëdhënie me të mitur, nuk kanë arritur në atë që kanë dashur të nxjerrin që shkon me meshkuj, për mua kjo është një nul, një dështim i atij lloj televizioni. Pikë mbaroi. Për mua kjo nuk ka fare rëndësi dhe as më bën fare përshtypje. Djalit tim i kam thënë vazhdo përpara dhe mos u ndal. Atij bravo i qoftë për këtë që bën, dhe e falenderoj që bën atë që unë e kam edukuar, rrugën e Zotit”, tha ajo.