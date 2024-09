Legjenda e Real Madridit kritikon Vinicius për sjelljen: Ai godet me gurë çatinë e tij…

Pedja Mijatovic, autori i golit të vetëm që i lejoi Real Madridit të fitonte Kupën e shtatë të Europës (sot, Champions League), ishte shumë kritik ndaj një prej lojtarëve të momentit si Vinicius Junior. Një koment që ai e bëri gjatë transmetimit në “Carrusel Deportivo”, gjatë ndeshjes midis Real Sociedad dhe Real Madridit.

Minuta e 58-të e lojës mbërriti me barazimin ende në fuqi. Një ndeshje që po komplikohej për skuadrën e Carlo Ancelottit, por do të ndryshonte kur futbollisti i Real Sociedad, Sergio Gómez, e preku topin me dorë brenda zonës së tij dhe gjyqtari Martínez Munuera sinjalizoi penallti për Real Madridin. Nga pika e bardhë erdhi avantazhi i merenguesve.

Vinicius Junior mori topin për ta vendosur te pika e bardhë dhe në këtë mënyrë tentoi të mposhte Álex Remiro, i cili edhe pse u shtri për të ndalur goditjen, nuk mundi ta pengonte brazilianin të shënonte golin e parë të ndeshjes dhe të bënte hapin e parë për Real Madridin drejt fitores në “Reale Arena”. Pikërisht në atë moment, Pedja Mijatovic do të shpërthente, kur pa sesi sulmuesi brazilian e festoi golin.

Vinicius vuri gishtin mbi buzë si për të heshtur turmën e tifozëve në stadium, ndërsa ish-lojtari i Real Madridit nuk u përmbajt dot. “Ai gjuan me gurë çatinë e tij, – tha në radhë të parë ish-lojtari i Real Madridit, para se të vazhdonte:

– Ai gjuan gurë, aq më tepër duke ditur gjithçka që ndodh rreth tij. Duhet ta bëjë këtë hap, të qetësohet pak. Ne ishim shumë të lumtur me golin, por më pas u zhgënjuam shumë nga festimi. Pse i duhet kjo? Ai po e lëndon veten shumë. Unë flas me shumë tifozë të Real Madridit, që e duan atë, por të gjithë jemi të mërzitur me sjelljen e tij”.